Министр юстиции Инесе Либиня–Эгнере выдвинула на заседании правительства пакет документов об участии общества в принятии планов развития страны. Исключительно положительное, но крайне запоздалое решение…

Как констатировал Минюст, во всем виноват проклятый коронавирус: "С началом пандемии Covid–19 не была создана "подушка доверия", поэтому достигнуть выполнения принятых во время пандемии решений и положиться на правительственный политический курс было трудно".

На пике этой проблемы в 2021 году только 24,5% населения Латвии доверяло правительству — таковы данные опроса Организации экономического сотрудничества и развития.

При этом в среднем по ОЭСР таковое доверие было существенно выше — 41%. Ниже Латвии оказались только две страны–участницы — Япония (причина — длительный экономический кризис) и Колумбия (преступность, наркотики). Если говорить о месте Латвии в Евросоюзе по критерию доверия руководству страны, то мы были на 22–м месте из 27 государств.

Падение респекта к власти имело весьма продленный эффект. В результате, согласно авторитетным социологическим замерам Eurobarometer, в нашей стране только 42% жителей верят, что могут что–то изменить, а 53% придерживаются противоположного мнения.

К сожалению, подобная статистика фигурирует и в практической плоскости. Если в Видземе на выборах в Европарламент в июне 2024 года проголосовали 44,44% избирателей, то в Риге — 26,68%, в Латгале — 24,9%.

Поэтому Минюст предлагает целый ряд замечательных мероприятий. К примеру, вот Латвийский сельский форум. Или конференция Сейма и Государственной канцелярии "Доверие в обществе и доверие институтам государственной власти Латвии".

Нешуточная работа, и даже денежка выделяется, правда, скромная: 30 000 евро на текущий год, 35 000 евро на 2025 год и 22 000 евро на 2026 год. Для сравнения: Министерству юстиции на 2025 год обещаны 400,94 миллиона евро. Таки можно жить!

Среди организаций, с которыми власть в лице Минюста советовалась при разработке своих проектов, фигурируют Латвийский союз свободных профсоюзов, Латвийская ассоциация крупных городов, Латвийский альянс редких болезней, общество Zaļā Brīvība...

На секундочку — может быть, хоть одна организация, представляющая этнические меньшинства ЛР? Не видно даже через микроскоп.

Замечательная философия стоит за всем этим: "Обществу нужно обеспечить разъясняющую и обосновывающую выбор информацию, исследования, данные и т. д., не только сам проект", "Нужно соблюдать соразмерность", "Надо обеспечить обратную связь", "Нужно обращаться также к неактивной части общества и выяснять его мнение".

Золотые слова! А вот возьмем–ка теперь реальную политику — как действуют власть имущие в Рижской думе, вознамерившиеся убрать целый ряд исторических памятников столицы Латвии. В каком месте они видели все вышеназванные критерии?

Так что одно дело — высокопарная болтология про "прозрачность процессов согласования, предсказуемость системы, своевременную информацию", а совсем другое — циничная реальная политика по принципу игры с нулевой суммой. Или — сделаю, потому что могу.