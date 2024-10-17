Baltijas balss logotype

Вышли из доверия: большинство жителей Латвии не верит, что в стране можно что–то изменить 2

Политика
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
Инесе Либиня–Эгнере в хорошем настроении в связи с бюджетными перспективами.

Инесе Либиня–Эгнере в хорошем настроении в связи с бюджетными перспективами.

ФОТО: LETA

Министр юстиции Инесе Либиня–Эгнере выдвинула на заседании правительства пакет документов об участии общества в принятии планов развития страны. Исключительно положительное, но крайне запоздалое решение…

Как констатировал Минюст, во всем виноват проклятый коронавирус: "С началом пандемии Covid–19 не была создана "подушка доверия", поэтому достигнуть выполнения принятых во время пандемии решений и положиться на правительственный политический курс было трудно".

На пике этой проблемы в 2021 году только 24,5% населения Латвии доверяло правительству — таковы данные опроса Организации экономического сотрудничества и развития.

При этом в среднем по ОЭСР таковое доверие было существенно выше — 41%. Ниже Латвии оказались только две страны–участницы — Япония (причина — длительный экономический кризис) и Колумбия (преступность, наркотики). Если говорить о месте Латвии в Евросоюзе по критерию доверия руководству страны, то мы были на 22–м месте из 27 государств.

Падение респекта к власти имело весьма продленный эффект. В результате, согласно авторитетным социологическим замерам Eurobarometer, в нашей стране только 42% жителей верят, что могут что–то изменить, а 53% придерживаются противоположного мнения.

К сожалению, подобная статистика фигурирует и в практической плоскости. Если в Видземе на выборах в Европарламент в июне 2024 года проголосовали 44,44% избирателей, то в Риге — 26,68%, в Латгале — 24,9%.

Поэтому Минюст предлагает целый ряд замечательных мероприятий. К примеру, вот Латвийский сельский форум. Или конференция Сейма и Государственной канцелярии "Доверие в обществе и доверие институтам государственной власти Латвии".

Нешуточная работа, и даже денежка выделяется, правда, скромная: 30 000 евро на текущий год, 35 000 евро на 2025 год и 22 000 евро на 2026 год. Для сравнения: Министерству юстиции на 2025 год обещаны 400,94 миллиона евро. Таки можно жить!

Среди организаций, с которыми власть в лице Минюста советовалась при разработке своих проектов, фигурируют Латвийский союз свободных профсоюзов, Латвийская ассоциация крупных городов, Латвийский альянс редких болезней, общество Zaļā Brīvība...

На секундочку — может быть, хоть одна организация, представляющая этнические меньшинства ЛР? Не видно даже через микроскоп.

Замечательная философия стоит за всем этим: "Обществу нужно обеспечить разъясняющую и обосновывающую выбор информацию, исследования, данные и т. д., не только сам проект", "Нужно соблюдать соразмерность", "Надо обеспечить обратную связь", "Нужно обращаться также к неактивной части общества и выяснять его мнение".

Золотые слова! А вот возьмем–ка теперь реальную политику — как действуют власть имущие в Рижской думе, вознамерившиеся убрать целый ряд исторических памятников столицы Латвии. В каком месте они видели все вышеназванные критерии?

Так что одно дело — высокопарная болтология про "прозрачность процессов согласования, предсказуемость системы, своевременную информацию", а совсем другое — циничная реальная политика по принципу игры с нулевой суммой. Или — сделаю, потому что могу.

#опрос
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
7
2

Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    17-го октября

    А как должно было быть, если больше 30 лет голосуем ne par krieviem ža. Нет конкуренции, есть беспредел правящих. Все силовые министерства подчинены тому, кто и ворует. Не может МВД или прокуратура проверить премьер министра, который сам и организует разворовывание бюджета, потому как подчинены ему.

    15
    2
  • JB
    Janis Berzin
    17-го октября

    "30 000 евро на текущий год, 35 000 евро на 2025 год и 22 000 евро на 2026 год" - очередной распил бюджета на мутные междусобойчики безусловно повысит уровень доверия, уважения к государству, уничтожающему население страны, и министру -деруссификатору в частности.

    16
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео