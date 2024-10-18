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Альфред Рубикс рассказал об ужасах, которые он пережил в тюрьме 3

Политика
Дата публикации: 18.10.2024
BB.LV
Альфред Рубикс рассказал об ужасах, которые он пережил в тюрьме

Бывший политик Альфред Рубикс, отпраздновавший в сентябре свое 89-летие, в 56 лет попал в тюрьму, где провел несколько лет, сообщает издание «Privātā Dzīve».

Рубикс вспоминает, как его держали в четырехместной камере с двумя «койками» -двухъярусными кроватями.

В углу находился туалет, весьма условный, то есть обо всех своих естественных потребностях приходилось заботиться стоя или сидя на корточках. Воды не было, ее приходилось просить. Охранник носил одно ведро в день.

«С тех пор у меня такое ощущение, что на открытом воздухе пахнет абсолютно все», — говорит Рубикс. Некоторое время Рубикс находился в камере с 37 заключенными. В это время в Пардаугаве произошло убийство, в котором обвинялись два брата.

«Сначала их обоих посадили рядом со мной. Это сильно ударило по нервам. Я просыпался каждый раз, когда тот или другой вставал в туалет. Я не знала, куда они идут. В тюрьме все происходит очень просто – суют в ухо карандаш и сильно ударяют по нему. Мозгу конец», - вспоминает он.

Рубикс добавляет, что время, проведенное в тюрьме, «прошло через все его тело».

#политики #тюрьма
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Комментарии (3)

  • С
    Сарказм
    18-го октября

    Ай ай ай тов. Рубикс, какие страсти. Вот только забыли упомянуть, что тюремную систему ЛР в полном объеме унаследовала от совка, т.е. от той системы "всеобщего счастья и благоденствия", которую вы во всю свою партийнокоммунистическую прыть всю жизнь так вдохновенно строили. А тут ненароком пришлось столкнуться с ее изнанкой: не только с цековскими распределителями, где вы с семьей изволили харчеваться, но и с пенитенциарной системой. Что, кстати говоря, в те времена не было большой редкостью (из грязи в князи и обратно). И как вам построенное, нормально зашло? Так чего жаловаться изволите? Тем более, что ваши братья по разуму в 39-40гг. куда круче обошлись с руководителями "неправильных политических сил" (тем более позволивших себе не раскаяться и не начать замаливать грехи, разбивая лоб о пол), у них шансов поведать сердобольной публике про ужасы карандаша в ухе не было никаких. Причем безо всяких нескрепных формальностей типа судов, адвокатов...

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  • JB
    Janis Berzin
    18-го октября

    "Я не знала, куда они идут" -это он так сказал или журналисты написали?

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  • MiU
    Made in USSR
    18-го октября

    Самый уважаемый латыш. По крайней мере для меня! Долгих лет, Альфред Петрович! Переживите нахрен всех тех, кто засунул Вас за решётку!!!

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