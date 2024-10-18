Альфред Рубикс рассказал об ужасах, которые он пережил в тюрьме

Бывший политик Альфред Рубикс, отпраздновавший в сентябре свое 89-летие, в 56 лет попал в тюрьму, где провел несколько лет, сообщает издание «Privātā Dzīve».

Рубикс вспоминает, как его держали в четырехместной камере с двумя «койками» -двухъярусными кроватями.

В углу находился туалет, весьма условный, то есть обо всех своих естественных потребностях приходилось заботиться стоя или сидя на корточках. Воды не было, ее приходилось просить. Охранник носил одно ведро в день.

«С тех пор у меня такое ощущение, что на открытом воздухе пахнет абсолютно все», — говорит Рубикс. Некоторое время Рубикс находился в камере с 37 заключенными. В это время в Пардаугаве произошло убийство, в котором обвинялись два брата.

«Сначала их обоих посадили рядом со мной. Это сильно ударило по нервам. Я просыпался каждый раз, когда тот или другой вставал в туалет. Я не знала, куда они идут. В тюрьме все происходит очень просто – суют в ухо карандаш и сильно ударяют по нему. Мозгу конец», - вспоминает он.

Рубикс добавляет, что время, проведенное в тюрьме, «прошло через все его тело».