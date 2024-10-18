Baltijas balss logotype

Депутат Сейма заметил, что в Риге растет количество иммигрантов 2

Политика
Дата публикации: 18.10.2024
BB.LV
Депутат Сейма заметил, что в Риге растет количество иммигрантов

Заместитель председателя комиссии Сейма по национальной безопасности уже привлек внимание компетентных органов к проблеме проникновения в страну нелегальных мигрантов из третьих стран.

"В Риге определенно выросло число мигрантов из третьих стран.У части из них нет никаких оснований находиться и работать в Латвии. Ответственным службам необходимо проводит регулярные рейды по улицам Риги, чтобы идентифицировать и выдворят из страны таких лиц", - поделился своими наблюдениями в социальной сети X депутат Сейма Янис Домбрава. Он предположил также, что некоторые иммигранты оказались здесь после того, как нелегально пересекли границу ЕС. У других закончилась выданная в Латвии или в другой стране ЕС виза, но они продолжают находиться в Латвии нелегально.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
2
4

Комментарии (2)

  • JD
    Janis Dombris
    19-го октября

    Он у них там самый бдительный в сейме аахахаха

    3
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    19-го октября

    Когда же Домбрава поймёт, что кроме мигрантов в Латвии все меньше латышей и увеличения не предвидится, благодаря в том числе и Домбраве.

    4
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео