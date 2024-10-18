Депутат Сейма заметил, что в Риге растет количество иммигрантов

"В Риге определенно выросло число мигрантов из третьих стран.У части из них нет никаких оснований находиться и работать в Латвии. Ответственным службам необходимо проводит регулярные рейды по улицам Риги, чтобы идентифицировать и выдворят из страны таких лиц", - поделился своими наблюдениями в социальной сети X депутат Сейма Янис Домбрава. Он предположил также, что некоторые иммигранты оказались здесь после того, как нелегально пересекли границу ЕС. У других закончилась выданная в Латвии или в другой стране ЕС виза, но они продолжают находиться в Латвии нелегально.