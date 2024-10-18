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«Думаем, что план победы осуществим» - Браже объяснила, как Украина может победить РФ 2

Политика
Дата публикации: 18.10.2024
BB.LV
«Думаем, что план победы осуществим» - Браже объяснила, как Украина может победить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» в войне против России более широкому кругу союзников. По мнению Латвии, этот план победы осуществим, но каждый его пункт требует большой работы - об этом заявила министр иностранных дел Байба Браже в программе TV3 «900 секунд».

«На наш взгляд, план победы осуществим», - подчеркнула Браже. «Конечно, есть несколько элементов, которые требуют принятия решений от других стран, включая всех союзников по НАТО. Давайте работать над этим. Как вы знаете, есть вещи, которые происходят публично, а есть вещи, которые происходят в прямых беседах за закрытыми дверями».

Этот план также требует значительного участия самой Украины и ответов на многие вопросы, решимости и убеждения союзников. «Давайте вспомним, что присоединение Финляндии и Швеции также заняло некоторое время. Прежде всего должно быть приглашение на присоединение, потом само присоединение, процесс ратификации – все это займет некоторое время», - подчеркивает министр иностранных дел.

Обороноспособность Украины также должна расти – «мы знаем, что Латвия сделала все возможное, еще до начала войны, когда мы уже знали, что она неизбежна. Тогда наши Стингеры уже были отправлены. И мы ожидаем, что другие страны будут продолжать поддерживать Украину так же, как и мы», - выражает надежду Браже.

На вопрос, можно ли говорить о том, как долго может занять реализация «плана победы» Зеленского, Браже воздерживается от указания конкретных сроков, но повторяет, что работа ведется.

«Каждый пункт «плана победы» требует большой работы. Надо идти шаг за шагом. (..) Я не хочу каким-либо образом выделять сроки или более мелкие детали. Но с нашей стороны это будет иметь поддержку, весьма рациональную. Конечно, мы понимаем, что мир также ждет, что произойдет с президентскими выборами в США. Мы знаем, что наши американские коллеги готовятся к различным сценариям перехода, в том числе и относительно Украины. Работа ведется».

#война рф и украины #байба браже
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    18-го октября

    Вспомниля эпизод из Матрицы:

    • Нео (встетив агента Смитта почти у двери к Архитектору): Это невозможно....!
    • Агент Смитт: Невозможно? .... Неизбежно!

    ну или "ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!" Не так ли, граждане разжигатели войны?!

    но что-то пошло не так...

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  • А
    Андрей
    18-го октября

    "мы знаем, что Латвия сделала все возможное, еще до начала войны, когда мы уже знали, что она неизбежна. Тогда наши Стингеры уже были отправлены." А откуда вы это знали, если Вова Зеленский ещё за неделю до 24.02 всем говорил, что не о чем беспокоиться?? Вы послали Стингеры - может, в том числе и по этой причине эта "неизбежность" стала реальностью? Кто-то говорит про "неспровоцированную агрессию"... А я вот задумался... Что должны были сделать власти любой страны зная, что его соседи пачками получают Стингеры? Сидеть на попе ровно? Что должны были сделать власти любой страны зная, что тех, кто попросил их о помощи эти соседи планируют уничтожать? Гражданка, Браже, ранее не судимая, кажется Вы знаете чуть больше, чем было заявлено в СМИ! Поделитесь подробностями! Меркель, вот сделала свой "coming out" про Минские соглашения. Настал Ваш черёд удивлять публику?!

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