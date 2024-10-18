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Латвия может радоваться единству ЕС в поддержке Украины - спецпосланник ЕС 1

Политика
Дата публикации: 18.10.2024
LETA
Латвия может радоваться единству ЕС в поддержке Украины - спецпосланник ЕС
ФОТО: LETA

Санкции Европейского союза (ЕС) против России являются очень важной частью политики поддержки Украины, и эта политика реализуется странами ЕС очень решительно и сплоченно, независимо от того, насколько близко они находятся к российским границам, заявил агентству ЛЕТА специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

ЕС полностью понимает специфический взгляд Латвии на войну в Украине, который обусловлен как историей, так и географическим положением страны. "Мы понимаем, почему происходящее в Украине является для Латвии как глубоко эмоциональным вопросом, так и экзистенциальной угрозой, учитывая действия России", - сказал О'Салливан.

Он признал, что происходящее не воспринимается одинаково эмоционально во всей Европе, но подчеркнул, что чрезвычайно важной является решительная и единая реакция ЕС, принимающего очень мощные меры против России и оказывающего очень большую поддержку Украине.

"Латвия может с удовлетворением оглянуться на то, как вся Европа - включая страны, которые не всегда находятся в схожей географической и политической ситуации - была очень едина в своей поддержке Украины", - сказал специальный посланник ЕС.

По словам О'Салливана, масштабные санкции ЕС против России являются беспрецедентными и очень дорогостоящими для российской экономики. Он привел оценки, согласно которым санкции обошлись российской экономике в 400 миллиардов евро, а также значительно снизили ее военный потенциал.

Специальный посланник ЕС по санкциям понимает нетерпение людей, их желание увидеть более быстрые результаты от санкций, но отметил, что санкции требуют времени для вступления в силу и имеют долгосрочные последствия, которые не всегда напрямую отражаются на поле боя в Украине в данный момент.

"Представьте себе, если бы мы не приняли эти санкции и Россия все это время свободно торговала бы с нами - мы бы сейчас жили в совсем другом мире", - добавил О'Салливан.

#война рф и украины #санкции против россии
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    Какое на хрен единство?! В Эстонии все Украинские флаги сняты и песчаный Зеленский отправлен туда где и был, в песчаный карьер. А Венгрия...

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