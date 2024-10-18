Министр разбушевался: из-за композиции на базе Адажи проведут аудит строек оборонной отрасли

Параллельно со служебной проверкой «военизированной скульптурной композиции» на Адажской базе министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) поручил разработать и внедрить улучшения в сфере строительных закупок и надзора за ними в оборонной сфере, а также провести аудит существующих проектов, сообщил министр агентству LETA.

Прежде всего, Спрудс поручил провести аудит программы строительства применительно к существующим проектам, то есть провести тщательный анализ и предоставить информацию о строительных объектах, в которых ожидается значительный рост цен (30% и более), отклонения от плана реализации или имеются некоторые элементы риска.

Во-вторых, Спрудс поручил предоставить предложения по дополнительным реализуемым механизмам контроля и критериям программы строительства, чтобы проактивно и своевременно выявлять подобные проекты. Важно, чтобы эти критерии оценки применялись ко всем закупкам, вне зависимости от суммы, сказал министр.

Принимая во внимание рост затрат в строительной сфере и обоснованный интерес общества к увеличению расходов оборонного сектора, министр оценивает возможности усиления внутреннего контроля над строительными проектами. Он также обратился к руководителю Государственного контроля, чтобы получить от него рекомендации по передовому опыту по улучшению внутренних процессов.

Спрудс признал, что прецедент с композицией у базы Адажи показывает, что необходимо гораздо оперативнее реагировать на ситуации, когда возможно расточительное использование средств.

Он признал, что узнал об этом объекте после его установки, и это недопустимо.

«Одной из моих главных целей при вступлении в должность министра обороны было обеспечение прозрачной, эффективной и безопасной системы закупок», — сказал Спрудс.

Он напомнил, что в 2023 году в Минобороны создан Департамент контроля и планирования закупок. Это обеспечивает дополнительные механизмы контроля перед объявлением крупных и стратегически важных закупок и подписанием контрактов с победителями закупок, пояснил министр.

Этот прецедент показывает, что работу в этом направлении необходимо продолжать, признал Спрудс.

"Важно, чтобы мы ответственно подходили к вопросам использования финансовых ресурсов. Это один из моих приоритетов - обеспечить, чтобы вложение финансовых ресурсов на безопасность и оборону было ответственным, прозрачным и укрепляло обороноспособность Латвии", - добавил министр.

Уже сообщалось, что 11 октября министр инициировал официальную проверку строительства "военизированной скульптурной композиции" с гусеничным бронетранспортером "CVR(T)" у военной базы в Адажи.

Спрудс отметил, что это неэффективное использование финансирования.

Крайний срок служебной проверки – 31 октября.

В конце 2020 года в Центр военных объектов и снабжения Национальной обороны поступил запрос от Генштаба Национальных вооруженных сил о включении «военизированных скульптурных композиций» в программу строительства оборонной отрасли. В то же время, 14 февраля 2022 года был заключен договор и произведена оплата разработки строительного проекта в размере 29 690 евро. Договор с АО «R.A.J.» на сумму 153 325 евро был заключен 31 августа 2023 года. В настоящее время строительство «военизированной скульптурной композиции» завершено и проводится сдача объекта в эксплуатацию.