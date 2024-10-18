Путин живет в страхе - заявил приехавший в Латвию эксперт из Израиля

Никакие переговоры с Владимиром Путиным невозможны, такое мнение выразил старший исследователь Института национальной безопасности Израиля Аркадий Мильман в ходе дискуссии на форуме по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция". Мильман отметил, что Путин живет в страхе, но ему придется сражаться до конца.

Он указал, что союзники должны усилить военную поддержку Украине, предоставить гораздо больше финансирования и вооружения, а если необходимо, то и персонал, но речь не о солдатах, а, например, о военных техниках и инженерах.

Мильман заявил, что странам сейчас нужно отойти от национальных интересов и национальной обороны, но эта стадия еще не достигнута. Исследователь подчеркнул, что ни в Иране, ни в Китае никто не ждет, когда лидер режима Путин одержит победу, однако эти страны извлекают выгоду из изнуряющей войны.

"Мы должны обеспечить украинскую армию поддержкой. Мы должны пройти весь путь, чтобы доказать не только украинцам, но и российской армии и окружающим странам, что мы не допустим падения Украины", — сказал старший исследователь Института национальной безопасности Израиля.

Мильман отметил, что Путин живет в страхе, но ему придется сражаться до конца. По его мнению, Путин понимает, что, если он отведет свою армию, он сам тоже падет.