Baltijas balss logotype

«Россия готовится к длительной войне» - Домбровскис разгадал планы Путина 4

Политика
Дата публикации: 18.10.2024
BB.LV
«Россия готовится к длительной войне» - Домбровскис разгадал планы Путина
ФОТО: LETA

Развязанная Россией война против Украины требует справедливого и долгосрочного решения, но оно будет зависеть от поддержки Украины западным демократическим миром, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, выступая на форуме по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция".

Он подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) оказывает Украине большую финансовую поддержку, которая на сегодняшний день составляет 120 млрд долларов США. Предоставляется также экономическая поддержка, особые условия торговли, обеспечивающие доступ на рынок ЕС. Кроме того, страны G7 договорились о выделении Украине займа в размере 50 млрд долларов.

Комментируя создание в Еврокомиссии должности комиссара ЕС по вопросам обороны и космоса, которую займет бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, Домбровскис подчеркнул, что это сильный и важный политический сигнал. Исторически ЕС создавался как мирный блок, призванный предотвратить новые войны в Европе, но сегодня война стала реальностью, поэтому ЕС меняет свой подход.

Домбровскис отметил, что одним из направлений деятельности комиссара будет укрепление обороноспособности ЕС и военной промышленности. Россия наращивает военное производство, готовясь к длительной войне, поэтому государства ЕС должны быть в состоянии защитить себя, а для этого нужно увеличивать военное производство и расширять оборонную индустрию.

Говоря о влиянии войны на страны Балтии и их инвестиционный климат, Домбровскис отметил, что экономические последствия войны в разных странах ЕС отличаются, но именно Балтия сталкивается с наибольшим негативным воздействием, поскольку расположена рядом с государством-агрессором. Это влияет на доверие инвесторов и экономический рост. По словам Домбровскиса, ЕС думает над тем, как поддержать восточные регионы, которые больше всего страдают от российской агрессии.

2
0

Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го октября

    Спасибо Кэп Очевидность, что поделились открытием. Никто до вас этого даже не подозревал.😂

    5
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    Как хомяк вообще что-то может разгадать? Он же хомяк, просто хомяк.

    8
    1
  • Д
    Дед
    18-го октября

    Европейские страны блюдут свои интересы, а Латвия интересы других, потому и все проблемы. Планы Путина достаточно понятны- каждое следующее предложение гораздо хуже предыдущего. Время на стороне России, и потому будут долбить Украину не спеша, и пока не примут условия Путина.

    14
    1
  • JB
    Janis Berzin
    18-го октября

    "Домбровскис разгадал планы Путина" - где в статье это написано? Очень хотелось узнать "планы Путина" и подивиться прозорливости еврохомячка Домбруши.

    17
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео