Силиня уточнила, что нужно для решения миграционных проблем в ЕС

Для решения миграционных проблем в Европейском Союзе (ЕС) необходимы четкие решения о дальнейших действиях, поскольку это вопрос нашей безопасности, подчеркнула премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Новое единство), участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, пишет ЛЕТА.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Эдите Матусевича, миграция была одним из главных вопросов, обсуждавшихся лидерами стран ЕС на Европейском совете. В ходе переговоров участники встречи пришли к общему пониманию рисков безопасности, вызванных миграцией, которые требуют комплексного решения.

Лидеры стран Балтии и Польши обратили особое внимание на гибридную угрозу, которую представляет Беларусь, используя мигрантов как инструмент создания напряженности на внешней границе ЕС.

Как отметила Силиня, прочная внешняя граница ЕС имеет решающее значение для того, чтобы внутренние границы оставались открытыми, поэтому необходимы правовые инструменты для защиты от гибридной угрозы, создаваемой государствами-агрессорами.

Проблемы стран-членов, связанные с миграцией, различны, но европейские лидеры согласны с тем, что необходимо искать совместные решения, сказала премьер-министр.

Как сообщила Матусевича, в повестке дня лидеров ЕС также стояла поддержка Украины в борьбе с российской агрессией. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Европейский совет, чтобы представить европейским лидерам план победы Украины.

Как подчеркнула Силиня, целью плана, предложенного Зеленским, является справедливый и прочный мир, и Украине должно быть предоставлено все необходимое для достижения этой цели.

Помимо обсуждения плана победы Украины, лидеры ЕС согласились с необходимостью новых санкций против России и Беларуси. Также достигнута договоренность поручить Еврокомиссии расширить перечень сельскохозяйственной продукции Беларуси и России, на которую облагаются высокие таможенные тарифы.

Как сообщалось, в марте этого года в Совете Европы Латвии удалось ограничить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из стран-агрессоров в ЕС, установив высокие таможенные тарифы. Таким образом, ввоз этих товаров в ЕС максимально невыгоден и снижает доходы стран-агрессоров.

По словам Силини, это решение принесло результат, но список товаров, облагаемых высокой таможенной пошлиной, необходимо дополнить.

В Европейском совете лидеры также обсудили конфликт на Ближнем Востоке и проблемы, стоящие перед Грузией и Молдовой на пути к вступлению в ЕС.