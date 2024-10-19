Народ хочет «посадок»: собирают подписи за уголовную ответственность за корупцию при госзакупках

На портале общественных инициатив ""Mana balss.lv" начат сбор подписей под инициативой по введению уголовной ответственности за коррупционные действия в процессе публичных закупок.

В качестве автора инициативы указан Янис Берзиньш. Он призывает установить в уголовном законе ответственность за реализацию запрещенных соглашений при публичных закупках.

"За это тяжкое нарушение конкурентного права предприятия в Латвии могут быть привлечены к административной ответственности. Но за каждым картелем стоят конкретные лица, которые не отвечают за последствия", - заявил Берзиньш и подчеркнул, что Латвия должна последовать примеру других стран и предусмотреть уголовную ответственность за реализацию запрещенных соглашений при публичных закупках.

Представитель инициативы призывает предусмотреть возможность наказывать за коррупционные действия компаний лично их руководителей, а не только облагать штрафами предприятия.

Предложение об установлении в уголовном законе ответственности за реализацию запрещенных соглашений в процессе публичных закупок уже рассматривалось Сеймом, но большинство депутатов проголосовало против.

Прокуратура обратилась в правительство с просьбой найти решение по введению уголовной ответственности за реализацию запрещенных соглашений при закупках, пообещав при необходимости попросить об участии и президента Латвии Эдгара Ринкевича.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и ряд других ответственных структур также считают, что за это тяжелейшее нарушение конкурентного права в публичных закупках следует предусмотреть уголовную ответственность, так как в случае картелей неэффективно используются государственные и муниципальные средства, а жители не получают товары и услуги по ценам, соответствующим рыночной ситуации.