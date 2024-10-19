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«По виду - молодые, но мозгов нет» - высказывания депутата разозлили президиум Сейма 1

Политика
Дата публикации: 19.10.2024
BB.LV
«По виду - молодые, но мозгов нет» - высказывания депутата разозлили президиум Сейма

Ветерана латвийской политики снова вызывают в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Редчайший случай в практике латвийского парламента: заявление о нарушении кодекса депутатской этики на парламентария написали... весь состав президиума Сейма, включая самого спикера Сейма Дайгу Миерини.

Такой "чести" удостоился нарушитель депутатской этики со стажем, ветеран латвийской политики Александр Кирштейнс. Острый на язык и частенько теряющий чувство меры депутат, выступая по поводу предоставления права голосовать уже с 16 лет, набросился на нынешнюю молодежь:

"Идиоты с низкой социальной ответственностью", "По виду - молодые, но мозгов нет".

Также парламентарий проехался и по своим коллегам, выдвинувшим идею о праве голоса на муниципальных выборах с 16-ти лет. Кирштейнс сравнил своих коллег с ... хунвенбинами, заявив, что это еще им комплимент.

Депутатам такое сравнение не понравилось и вот теперь Кирштейнсу уже на следующей неделе придется объясняться на заседании комиссии по мандатам, этике и заявлениям.

Поскольку заявление написали члены президиума Сейма и с учетом того, что это далеко не первая жалоба на риторику Кирштейнса, к нему могут применить "высшую меру" - лишить его права участвовать в парочке пленарных заседаний Сейма.

А это влечет за собой уменьшение заработной платы. То есть депутата могут наказать деньгами.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    20-го октября

    Этот облезлый наци просиживает депутатское кресло с 1990-го года и пенсия у него такая, что большинство населения мечтает о таком размере зарплаты. Потерю пары сотни евро не заметит, зато реклама какая.

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