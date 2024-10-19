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Жители Латвии хотят видеть президентом США Харрис, а не Трампа. Так ли это? 3

Политика
Дата публикации: 19.10.2024
BB.LV
Жители Латвии хотят видеть президентом США Харрис, а не Трампа. Так ли это?
ФОТО: Youtube

Жители Латвии, Литвы и Эстонии на президентских выборах в США отдают предпочтение кандидату от демократов Камале Харрис, показал опрос, проведенный исследовательской компанией "Kantar". Опрос bb.lv свидетельствует об обратном.

Примерно половина опрошенных в Латвии (46%) и Эстонии (53%), а также большинство (70%) в Литве предпочитают видеть Харрис в качестве кандидата на пост президента США. И в Латвии, и в Эстонии около трети респондентов не дали конкретного ответа о своём предпочтении среди кандидатов.

В то же время около пятой части жителей Латвии (21%) и Эстонии (19%), а также 14% жителей Литвы отдают предпочтение Дональду Трампу.

На выбор кандидата значительное влияние оказывает национальная принадлежность. Так, в Латвии 65% латышей поддерживают Харрис и только 10% — Трампа, но такая тенденция не наблюдается среди представителей других национальностей. Среди респондентов других национальностей наибольшая доля (45%) не указала конкретного кандидата, которому они отдают предпочтение. Пятая часть (19%) респондентов других национальностей в Латвии поддерживает Харрис, в то время как треть (36%) — Трампа.

Более сильная поддержка Харрис в Литве может объясняться более низкой долей жителей других национальностей в общей численности населения по сравнению с Латвией и Эстонией, как отмечается в опросе.

Опрос был проведён исследовательской компанией "Kantar" с 19 по 26 сентября посредством интернета в Латвии, Литве и Эстонии среди 3160 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.

Ранее сообщалось, что на президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября, будут соперничать бывший президент США Трамп, являющийся кандидатом от республиканцев, и действующий вице-президент США Харрис, представляющая демократическую партию.

Отметим, что согласно опросу bb.lv ситуация выглядит иначе – большинство опрошенных (67%) предпочитают видеть во главе США Дональда Трампа.

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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го октября

    Я за этот подход в оценке кандидатов- https://m.youtube.com/watch?v=BnQKNe854ZU

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  • JD
    Janis Dombris
    19-го октября

    Читатели bb дуиают иначе, трампа в президенты!

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  • JB
    Janis Berzin
    19-го октября

    У жителей Латвии других забот и проблем нет, кроме какой из ставленников американских олигархов займёт пост презика?

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