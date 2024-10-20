Бывший министр Муйжниеце: мне сказали, что я чудовище

На экзамене по математике учащиеся заочных школ показывают худшие результаты в конце 9 класса. Между тем, бизнес дистанционного обучения в частных школах, как анализирует журнал «Ир», процветает.

Средний результат в этих школах составляет всего 22%. Каждый пятый девятиклассник, обучающийся дистанционно, не смог сдать экзамен по математике. Эту новость в социальных сетях прокомментировала бывший министр образования Анита Муйжниеце.

«И, да... это полный «пи». Когда-то, когда я предложила запретить дистанционное обучение в младших классах начальной школы, мне сказали, что я чудовище, но я до сих пор считаю, что только в очень редких исключительных случаях, и главным образом в старших классах, это могло бы быть допустимым».

Un, jā... šis ir pilnīgs "pī".

Kādreiz, kad rosināju liegt mācīties tālmācībā pamatskolas jaunākā posmā skolēniem, man teica, ka esmu briesmone, bet joprojām uzskatu, ka tikai ļoti retos izņēmuma gadījumos un pamatā vsk. tas būtu pieļaujams. https://t.co/t6ztqWqN2m — Anita Muižniece (@anita_muizniece) October 16, 2024

В комментариях мнения людей разделились: одни категорически против формы дистанционного обучения, а другие призывают разобраться, почему ребенок до сих пор учится на дистанционном обучении, ведь, ни для кого не секрет, молодые люди, отличающиеся от других по разным «параметрам», могут страдать даже от учительского моббинга в школах. И дистанционное обучение для них как облегчение при выходе из этой системы.