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Бывший министр Муйжниеце: мне сказали, что я чудовище 2

Политика
Дата публикации: 20.10.2024
BB.LV
Бывший министр Муйжниеце: мне сказали, что я чудовище

На экзамене по математике учащиеся заочных школ показывают худшие результаты в конце 9 класса. Между тем, бизнес дистанционного обучения в частных школах, как анализирует журнал «Ир», процветает.

Средний результат в этих школах составляет всего 22%. Каждый пятый девятиклассник, обучающийся дистанционно, не смог сдать экзамен по математике. Эту новость в социальных сетях прокомментировала бывший министр образования Анита Муйжниеце.

«И, да... это полный «пи». Когда-то, когда я предложила запретить дистанционное обучение в младших классах начальной школы, мне сказали, что я чудовище, но я до сих пор считаю, что только в очень редких исключительных случаях, и главным образом в старших классах, это могло бы быть допустимым».

В комментариях мнения людей разделились: одни категорически против формы дистанционного обучения, а другие призывают разобраться, почему ребенок до сих пор учится на дистанционном обучении, ведь, ни для кого не секрет, молодые люди, отличающиеся от других по разным «параметрам», могут страдать даже от учительского моббинга в школах. И дистанционное обучение для них как облегчение при выходе из этой системы.

#образование #политики
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    20-го октября

    Кундзе предложила запретить дистанционное обучение в младших классах начальной школы. За потерю потенциальной прибыли владельцы школ и курсов могли заказать министра. Легко отделалась.

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  • MT
    Michael T.
    20-го октября

    Я как, родитель вам еще добавлю...Был Ковид и удаленка, вы все свалили на головы родителей и детей, учиьеля толком по удаленке ничего немогли детям объяснить и преподовать...Из - за этого детям сложно освоить было все что вы там нагородили..Млй ребенок по математике когда заходил по экзаменам, недобрал 7 балов...Как ты, думаешь школа внесла хоть поправку/коэфицент на то што они дети мучались и освоили как могли...Нет!!! так кто вы после этого

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