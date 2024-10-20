«Смотреть на это становится все труднее» - Лиепниекс о событиях на Украине

«У российской армии в этом году на протяжении всего года, но особенно в последние месяцы, к сожалению, преимущество на Украине. Смотреть становится все труднее и труднее. Курская операция была, конечно, блестящей для Украины, но в целом россияне продвигаются вперед и ситуация начинает выглядеть все хуже и хуже.

Русские совершенствуются, учатся, тоже производят хорошие дроны, ко всему прочему, в следующем бюджете России предусмотрено еще большее финансирование войны, чем в этом году.

Однако украинцам явно не хватает солдат и сил для удержания своих позиций. Ситуация не дает оснований для какого-либо оптимизма ни в каком-либо аспекте», - написал он в своем микроблоге «х».

Krievu armijai šogad visa gada garumā, bet jo īpaši pēdējos mēnešus, diemžēl, pārsvars Ukrainā. Uz to kļūst aizvien grūtāk skatīties. Kurskas operācija, protams Ukrainai bija spoža, tomēr kopumā krievi iet uz priekšu un situācija sāk izskatīties aizvien sliktāk. Krievi kļūst… — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) October 14, 2024

«Все надежды на то, что потери россиян станут непосильными, правда, об этом говорят еще с весны, а русские только наращивают темпы. Это значит, что потери Украины и неспособность мобилизовать новые резервы даже больше, чем у России», - написал он в комментариях.