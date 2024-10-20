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«Смотреть на это становится все труднее» - Лиепниекс о событиях на Украине 1

Политика
Дата публикации: 20.10.2024
BB.LV
«Смотреть на это становится все труднее» - Лиепниекс о событиях на Украине

Политтехнолог Юргис Лиепниекс с пессимизмом прокомментировал события на войне на Украине.

«У российской армии в этом году на протяжении всего года, но особенно в последние месяцы, к сожалению, преимущество на Украине. Смотреть становится все труднее и труднее. Курская операция была, конечно, блестящей для Украины, но в целом россияне продвигаются вперед и ситуация начинает выглядеть все хуже и хуже.

Русские совершенствуются, учатся, тоже производят хорошие дроны, ко всему прочему, в следующем бюджете России предусмотрено еще большее финансирование войны, чем в этом году.

Однако украинцам явно не хватает солдат и сил для удержания своих позиций. Ситуация не дает оснований для какого-либо оптимизма ни в каком-либо аспекте», - написал он в своем микроблоге «х».

«Все надежды на то, что потери россиян станут непосильными, правда, об этом говорят еще с весны, а русские только наращивают темпы. Это значит, что потери Украины и неспособность мобилизовать новые резервы даже больше, чем у России», - написал он в комментариях.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    21-го октября

    Все зависит от точки зрения. Кто печалится, а кто то радуется.

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