«Латвийская оборона заметит танки, когда они въедут в Ригу» - эксперт

В частности, командующий Национальными вооруженными силами Леонидс Калниньш «понял, что им управляемая система, называемая Латвийская армия, ему сообщала неправду и ему приходилось лгать...» Это проявилось в ходе разборок во время инцидента с российским дроном, невесть как залетевшим в Латгалию. «Лгали ли они с командиром Воздушных сил Масулисом осознанно или потому, что основывались на недостоверной информации, меня вообще не интересует», - подчеркивает Д. Титавс.

«Мне нужна правильная система обороны государства, а не думать, кто кому врет. То, что низшие офицеры могут припудривать вещи, это ясно — я это знаю из своего армейского прошлого. Но сейчас к сожалению выглядит, что латвийская система обороны заметит танки, когда они въедут в Ригу».

Политическую ответственность за это обязан взять сам глава Минобороны. «Я тут хочу акцентировать, - говорит Д.Титавс, -что неважно — хочет или не хочет Спрудс в отставку и почему он не подал до сих пор, но в миг, когда премьер потребует отставки, ему нужно уйти».

По мнению эксперта, Латвия стоит на грани правительственного кризиса. «Это очень просто. Ясно, если потребуют отставку Спрудса, министра сообщений Каспарса Бришкенса, министра культуры Агнесе Лаце, то в этот момент «Прогрессивные» скорее всего уйдут прочь из правительства потому,что они тупые и тогда надо найти нового коалиционного партнера. И здесь наверное также рождается эта проблема».

Данс Титавс предлагает вспомнить правительство «тучных лет» Айгарса Калвитиса, который называл себя гарантом стабильности, но чей кабинет развалился из-за ухода «Нового времени». Спусковым крючком для этого, между прочим, стал никто иной, как «Кришьянис Кариньш, который просто испугался». Ведь именно в адрес тогдашнего министра экономики полетели стрелы из-за скандала с разделом фондов Европейского Союза. «И здесь точно то же самое — любое затрагивание министра «Прогрессивных» испугает всю партию».

«Партии и политики все анализируют по рейтингам. Они смотрят, как идет с рейтингами: «Так, у «Прогрессивных» все погано, у нас хорошо?», тогда для чего же «Единству» менять «Прогрессивных» на, скажем, "националов", у которых также все хорошо по рейтингам? Ну, зачем? Тут есть две парадигмы в этом деле — одна конструктивная или как мы хотим развивать государство, другая корыстная, как мы смотрим на рейтинги и думаем: «Так, мы сейчас лидеры; если возьмем в правительство националов, у них также рейтинги, возможно, подрастут; лучше тогда оставим «Прогрессивных», чтобы они продолжали падать и наш рейтинг продолжал прирастать!»

«Я скажу, что «Прогрессивные» есть идеалисты, которые, вероятней всего, чего-то хотят достигнуть, но мне кажется, что этих идеалистов используют такие люди как Спрудс и Бришкенс, как Лаце».