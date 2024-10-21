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Суд скоро рассмотрит дело об отстранении Барташевича от должности мэра Резекне 1

Политика
Дата публикации: 21.10.2024
LETA
Суд скоро рассмотрит дело об отстранении Барташевича от должности мэра Резекне

Административный районный суд в Резекне на следующей неделе рассмотрит дело об обоснованности отстранения Александра Барташевича ("Вместе для Латвии") от должности председателя Резекненской думы, свидетельствует опубликованная судом информация.

Дело 30 октября в 11:00 рассмотрит судья Марис Шлякота.

Барташевич оспорил в суде распоряжение министра охраны среды и регионального развития Инги Берзини об его отстранении от должности 2 ноября прошлого года. Он считает отстранение частью политической кампании против Резекненского самоуправления и лично него.

В министерстве указали, что мэр Резекне был отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в управлении работой думы, организации и управлении процессом выполнения бюджета, что привело самоуправление к тяжелой финансовой ситуации. На нарушения при разработке бюджета города указал в своем заключении и Госконтроль.

Резекненская дума впоследствии была распущена, и в настоящее время до следующих муниципальных выборов в городе работает временная администрация.

#резекне
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    21-го октября

    Суд примет решение, которое нужно властям, а то, что Барташевича отстранили незаконно, сомнений нет. Через полгода, таких самоуправлений, с теми же проблемами, через одно, только сидят там правильные партии.

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