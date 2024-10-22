Красиво было на бумаге: Силиня пошла на риск, затеяв налоговую реформу

Сегодня премьер Эвика Силиня и министр финансов Арвилс Ашераденс проведут презентацию бюджета–2025 для президиума Сейма, руководителей парламентских фракций и депутатов комиссии по бюджету и финансам.

Презентация для слуг народа

Вряд ли, конечно, главы правительства и Минфина признаются, что, затевая "налоговую реформу", пошли на очень сильный риск, который может и не оправдаться.

Ведь это только на бумаге все выглядит красиво. А как будет в реальности? Есть вероятность, что что–то пойдет не так — и для работающих латвийцев, и для казны. Если проанализировать ситуацию, то можно обнаружить по меньшей мере шесть рисков "налоговой реформы".

Риски для госбюджета

Риск первый. Повышение минимальной зарплаты до 740 евро может вынудить часть предпринимателей начать сокращать рабочие места и (или) сократить количество рабочих часов, чтобы не нужно было платить повышенную минимальную зарплату. Это может привести к росту безработицы, уходу части бизнеса в теневую экономику. И в результате сократится потребление, то бишь государство снова столкнется с недобором средств от НДС.

Риск второй. Введение единого необлагаемого минимума (510 евро) приведет к резкому уменьшению поступлений в казну от подоходного налога с населения. Едва ли столь значительные потери удастся компенсировать за счет повышения некоторых акцизов и налога на эксплуатацию транспортных средств.

Третий риск. "Налоговая реформа" очень сильно ударит по самоуправлениям, поскольку уменьшатся поступления от подоходного налога с населения — и за счет единого необлагаемого минимума, и за счет повышения до 1000 необлагаемого минимума пенсий. Едва ли эту недостачу удастся полностью компенсировать за счет повышения на 3% поступлений в бюджеты самоуправлений подоходного налога с населения. Очень сильно по кошелькам самоуправлений ударит и повышение минималки, учитывая, что именно в муниципалитетах очень большой удельный вес работников, получающих минимальную зарплату или чуть выше минимальной.

Четвертый риск. Возрастут расходы и на содержание госаппарата, поскольку повышение минималки также вынудит и в госуправлении повышать, по цепочке, заработную плату. Да, даже повышение в пределах установленного в следующем году "потолка" в 2,6% все равно будет стоить казне очень дорого.

Пятый риск. Повышение акцизов, особенно на горючее и на различные виды ископаемых видов топлива, подстегнет инфляцию — особенно вкупе с повышением минималки и необлагаемого минимума. И это хотя с одной стороны и должно увеличить поступления в казну, но с другой может вызвать и обратный эффект — дальнейшее сокращение потребления. А это как раз и не позволит получить запланированный доход в бюджет.

Шестой риск. Как известно, бюджет–2025 составлен с учетом максимально допустимого Брюсселем дефицита — 2,99% от ВВП. Если же прогнозы экономического роста (2,6%–2,9%) не подтвердятся, как это и случилось с прогнозами на этот год, то тогда дефицит бюджета перейдет опасную черту, а это вынудит увеличить кредитные заимствования. А ведь они и так за последние четыре года резко выросли…

Компенсация для жителей

С другой стороны, возможно, правящие и сами все эти риски осознавали и умышленно пошли на них из политических соображений. Поскольку все дополнительные доходы казны пошли на оборону и безопасность, то политики посчитали необходимым, чтобы успокоить население, за счет налоговой реформы увеличить доходы большинства работающих латвийцев. Даже в ущерб бюджета.

Правда, в итоге увеличение акцизов и съест дополнительный доход населения, но это уже будет побочный эффект — и не все избиратели свяжут рост инфляции с действиями правительства.