«Мы должны их облатышить» - историк о будущем Латвии

Исследователь Видземской высшей школы о том, каким будет общество в нашей стране через несколько десятилетий и даже раньше.

Эксперт Видземской высшей школы, историк Гатис Круминьш в эфире ТВ-24 рассказал о том, что он пишет книгу о будущем Латвии и высказать свои прогнозы попросил не только "живых" экспертов, но и искусственный интеллект.

Так даже этот "робот" считает, что через несколько десятилетий латвийское общество будет очень многообразным.

"И это значит, что те мигранты, которые реально захотят здесь остаться жить, должны будут знать, на каких именно условиях они могут здесь проживать. Мы не можем их интегрировать на базе русского или английского языков. Они должны будут за определенное время выучить латышский. Мы должны будем их облатышить. Скажем как есть - мы должны будем их ассимилировать", - убежден эксперт.