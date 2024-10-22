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«Мы должны их облатышить» - историк о будущем Латвии 6

Политика
Дата публикации: 22.10.2024
BB.LV
«Мы должны их облатышить» - историк о будущем Латвии

Исследователь Видземской высшей школы о том, каким будет общество в нашей стране через несколько десятилетий и даже раньше.

Эксперт Видземской высшей школы, историк Гатис Круминьш в эфире ТВ-24 рассказал о том, что он пишет книгу о будущем Латвии и высказать свои прогнозы попросил не только "живых" экспертов, но и искусственный интеллект.

Так даже этот "робот" считает, что через несколько десятилетий латвийское общество будет очень многообразным.

"И это значит, что те мигранты, которые реально захотят здесь остаться жить, должны будут знать, на каких именно условиях они могут здесь проживать. Мы не можем их интегрировать на базе русского или английского языков. Они должны будут за определенное время выучить латышский. Мы должны будем их облатышить. Скажем как есть - мы должны будем их ассимилировать", - убежден эксперт.

#мигранты
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
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Комментарии (6)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    27-го октября

    История о будущем пустыни... Историки-фантасты взялись за перо и чернила

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го октября

    Да это же не прикрытая торговля Латвией и латышским языком! А с чего, с какого перепуга, они решили что покупатели будут?! Латыши валят из Латвии, наплевав на латышское будущее своих детей и на латышский язык.

    13
    1
  • Д
    Дед
    22-го октября

    А вот вамхупоколено! Геноцид уголовное преступление без срока давности.

    28
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го октября

    Не будет никаких орд мигрантов. Приедут настоящие, расплодившиеся граждане стран ес, тёмных лап которых так истерически боится вейдемане.

    30
    1
  • А
    Андрей
    22-го октября

    Стоит ли понимать, что попытки ассимилировать местных русских (не считая мигрантов типа Хаматовой), скажем как есть, провалились? Теперь экспериментаторы хотят повторить "историю успеха" с мигрантами? "Должны"? А смогут ли? Для этого надо понимать как это работает. Судя по попыткам и результатам ассимилировать русских - не понимают.

    37
    2
  • A
    Anim
    22-го октября

    Ню ню )))

    19
    4
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