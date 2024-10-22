Путин пожертвовал будущим России и ее местом в современной экономике. Латвия - важный партнер, - США

Война, которую ведет Москва на Украине, и последующее вытеснение России с ее наиболее выгодных рынков не закончится чем-то хорошим для этой страны, заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в интервью агентству LETA.

«[Владимир] Путин принял решение, он сказал, что хочет, чтобы Россия была ревизионистской державой. Действительно трудно представить, чем это может хорошо закончиться для России, потому что мы видели, как она теряет свои наиболее прибыльные рынки», - указал агентству LETA во время внешнеполитического форума "Рижская конференция" О'Брайен.

Он отметил, что западные страны трансформируют свои общества, поэтому у большинства российских компаний, вытесненных с этих рынков, никогда не будет возможности вернуться на них.

"Россия отделяет себя от рынков, частью которых она хотела стать на протяжении десятилетий или даже сотен лет", - подчеркнул заместитель госсекретаря США, добавив, что крупнейшие стратегические компании России, такие как "Газпром", понесли убытки в прошлом году.

О'Брайен отказался спекулировать на тему того, когда ослабленная санкциями российская экономика может начать рушиться, но отметил, что Россия потеряла сотни тысяч людей, которые были жизненно важны для будущего страны и экономического роста.

«Если мы оглянемся на пять или десять лет назад в этом контексте, то увидим, что Путин попытался реализовать часть своего видения, пожертвовав будущим России и ее местом в современной экономике, которая вскоре обещает существенный рост в тех областях, частью которых Россия больше не будет», — заявил американский политик.

В то же время, отметил О'Брайен, Россия оставила себя один на один с Китаем, население которого в десять раз больше, а экономика гораздо сильнее.

О'Брайен рассматривает постоянные ядерные угрозы со стороны России как признак слабости России. Он указал, что это неприемлемо не только для Запада, но и для ближайших союзников России Китая и Индии. «Вы думаете, что угрожаете кому-то, но потом обнаруживаете, что ваши собственные друзья не одобряют это. Так что да, я рассматриваю это как настоящий признак слабости», - сказал заместитель госсекретаря США.

Отвечая на вопрос о нежелании дать Украине разрешение на использование дальнобойного оружия западного производства по ее усмотрению, заместитель госсекретаря США заявил, что этот вопрос находится в стадии интенсивного обсуждения и все еще находится на начальной стадии.

«Мы привержены победе Украины. Смысл этих слов меняется вместе с изменениями в войне. На данный момент между НАТО, ЕС, США и Украиной идут очень интенсивные дискуссии о том, какое оружие принесет наибольшую пользу в войне. У Украины есть свои системы вооружения, и она это оружие применяет с большим успехом. Тем временем мы пытаемся понять, что еще может понадобиться и готовы ли мы это предложить. Это активный разговор, ни в коем случае не закрытая тема», - сказал политик.

О'Брайен назвал «планы победы», представленные президентом Украины Владимиром Зеленским, очень конструктивной работой, которая поможет процессу продвинуться вперед. "Я призываю людей не смотреть на это как на одно решение, потому что это комплексное представление о том, как Украина будет продолжать действовать", - заявил представитель США.

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии также подчеркнул, что США очень высоко ценят отношения с Латвией.

«На данный момент латвийские чиновники являются для нас очень важными партнёрами в поиске выхода из этой стратегически сложной ситуации. Для США крайне важно, чтобы у нас были партнёры, которые входят как в НАТО, так и в Евросоюз (ЕС) и которые не только разделяют с нами общие ценности, но и готовы дать нам понять, если мы не делаем столько, сколько должны делать. Такое партнерство чрезвычайно важно и будет продолжаться независимо от того, кто победит на президентских выборах в США», - сказал О'Брайен агентству LETA.

Впервые он приехал в Латвию будучи студентом в 1985 году, когда пробыл в Латвии всего два дня в качестве туриста «Интуриста».

«Каждый раз, когда я возвращался позже, в девяностые годы, и позже, меня всегда очень впечатляла решимость и изобретательность латышей в развитии своего общества. Люди в Латвии должны гордиться обществом, которое они создали, и стремятся делать его все лучше и лучше, а также налаживать собственные международные партнерские отношения. Мы будем с вами в этой работе», — сказал О'Брайен.