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Ринкевич дал суровую оценку «милитаризированной скульптурной композиции» 1

Политика
Дата публикации: 22.10.2024
LETA
Ринкевич дал суровую оценку «милитаризированной скульптурной композиции»
ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич счел безвкусной будущую "милитаризированную (военизированную) скульптурную композицию" с бронеавтомобилем на постаменте на Адажской базе в Кадаге, заявил президент в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Как бы ни говорили, что подобные композиции создаются во многих странах-членах НАТО, когда видишь это, первое, что приходит на ум, - это воспоминания из советских времен, сказал Ринкевич.

Он считает, что затраты на созданную в Кадаге композицию не оправданы, учитывая все остальные нужды оборонного сектора, не говоря уже о деньгах, необходимых для здравоохранения, образования или других сфер.

"К сожалению, каждая такая новость, конечно, вызывает вполне обоснованные сомнения в том, что происходит и в тех сферах, которые для нас очень важны. Будь то случай с дроном или этот случай с танком... Конечно, руководство Минобороны и Вооруженных сил должно сделать все, чтобы вернуть доверие общества. Я бы сказал, в данный момент уже «возвращенное»», - подчеркнул первое лицо страны.

Как сообщалось, министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш признали, что затраты на "милитаризированную скульптурную композицию" у Адажской базы можно оценить как неэффективное использование финансирования.

LETA уже сообщала, что этой осенью отслуживший свой срок гусеничный бронетранспортер CVR(T) был установлен на бетонной платформе возле военной базы НВС в Кадаге. В оборонной промышленности это назвали «милитаризированной скульптурной композицией». На ее создание было потрачено около 183 000 евро. Министр обороны инициировал служебную проверку по этому поводу.

#эдгар ринкевич
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Комментарии (1)

  • A
    Anim
    22-го октября

    Сообщите Ринкевичу и латвийским воякам, что в советские времена на памятниках стояли танки, на которых освобождали страну. А не купленный металлолом.

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