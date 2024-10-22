"Никаких изменений в этой политике не ожидается, — заявила в ходе дебатов на Рижской конференции по безопасности и обороне министр иностранных дел Латвии Байба Браже. — Поэтому все разговоры о переговорах — это несерьезно".

Ну а что же все–таки можно сделать на российском направлении? Послушаем, что сказала шеф латвийской дипломатии в ходе открытой части дебатов (имелись также конфиденциальные пункты повестки, с коих не обеспечивалась видеотрансляция):

"Нам очень серьезно нужно воспринимать этот военный инструмент. Траты на оборону: сейчас 23 страны тратят более 2% от ВВП. Этого недостаточно, мы в будущем году потратим 3%. Так же как литовцы, некоторые, возможно, еще больше. Так мы реагируем.

Мы рассматриваем свою внутреннюю и внешнюю безопасность серьезно. Мы эти инструменты силы хотим совмещать. Мы хотели бы подобную ситуацию видеть и в других государствах. Ведь взаимная политика тесно связана".

В ходе дискуссии заместитель госсектретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен похвалил Балтию — это лучшие партнеры по НАТО! Вообще же Североатлантический договор впервые с 1989 года разворачивает свои армии, готовит бюджеты и планы… "Нужно такое НАТО, чтобы быть готовыми противостоять эти угрозам. Контролировать воздушные границы".

"Но, говоря о России, там совершенно иная история, — рассуждала Б.Браже. — Мы должны смотреть, как нам действовать. Эту ситуацию следует воспринимать очень серьезно… Здесь идет речь не только о политическом лидерстве. Мы должны воспринять российскую политику в отношении Украины как на поле боя, так и как политику влияния, гибридные нападения".

По мнению министра от "Нового Единства", латвийское академическое сообщество, эксперты, делают многое для интерпретации намерений Москвы. "Это — сила нашей демократии. Мы не сидим в высокой башне и не смотрим свысока. Такова сила нашего общества. Все участвуют в этой общей реакции".

Все, да не все, госпожа Браже. На самом же деле на исходе третьего года эскалации военных действий на территории Украины сотни тысяч людей в Латвии, по данным исследований, используют для получения информации источники из РФ благодаря платформам Telegram и YouTube, невозбранно предоставляющих контент.

А тысячи путешествуют без виз в сопредельную Беларусь.

Но самодостаточная дипломатия ЛР не воспринимает эту статистически значимую часть общества и не пытается объяснить — а почему же так? Хотя, по всей вероятности, у нее есть более весомые занятия — работа над подготовкой к денонсации очередных договоров с соседними странами.

Ну а академические круги ЛР — это и есть, собственно, очередная башня власти. Или, как именовали на самом Западе — GONGO, "организованные правительством негосударственные организации". Ярчайший пример — инициаторы Рижской конференции — LATO — Латвийская трансатлантическая организация…