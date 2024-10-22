Baltijas balss logotype

В чем сила, Байба Браже? За кулисами Рижской конференции 3

Политика
Дата публикации: 22.10.2024
BB.LV
Б. Браже на дискуссии о платформе победы для Украины выглядела не очень оптимистично.

Б. Браже на дискуссии о платформе победы для Украины выглядела не очень оптимистично.

ФОТО: LETA

Руководство внешнеполитического ведомства нашей страны не рассматривает возможности возобновления дипломатического процесса с Россией, объясняя это позицией Кремля.

"Никаких изменений в этой политике не ожидается, — заявила в ходе дебатов на Рижской конференции по безопасности и обороне министр иностранных дел Латвии Байба Браже. — Поэтому все разговоры о переговорах — это несерьезно".

Ну а что же все–таки можно сделать на российском направлении? Послушаем, что сказала шеф латвийской дипломатии в ходе открытой части дебатов (имелись также конфиденциальные пункты повестки, с коих не обеспечивалась видеотрансляция):

"Нам очень серьезно нужно воспринимать этот военный инструмент. Траты на оборону: сейчас 23 страны тратят более 2% от ВВП. Этого недостаточно, мы в будущем году потратим 3%. Так же как литовцы, некоторые, возможно, еще больше. Так мы реагируем.

Мы рассматриваем свою внутреннюю и внешнюю безопасность серьезно. Мы эти инструменты силы хотим совмещать. Мы хотели бы подобную ситуацию видеть и в других государствах. Ведь взаимная политика тесно связана".

В ходе дискуссии заместитель госсектретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен похвалил Балтию — это лучшие партнеры по НАТО! Вообще же Североатлантический договор впервые с 1989 года разворачивает свои армии, готовит бюджеты и планы… "Нужно такое НАТО, чтобы быть готовыми противостоять эти угрозам. Контролировать воздушные границы".

"Но, говоря о России, там совершенно иная история, — рассуждала Б.Браже. — Мы должны смотреть, как нам действовать. Эту ситуацию следует воспринимать очень серьезно… Здесь идет речь не только о политическом лидерстве. Мы должны воспринять российскую политику в отношении Украины как на поле боя, так и как политику влияния, гибридные нападения".

По мнению министра от "Нового Единства", латвийское академическое сообщество, эксперты, делают многое для интерпретации намерений Москвы. "Это — сила нашей демократии. Мы не сидим в высокой башне и не смотрим свысока. Такова сила нашего общества. Все участвуют в этой общей реакции".

Все, да не все, госпожа Браже. На самом же деле на исходе третьего года эскалации военных действий на территории Украины сотни тысяч людей в Латвии, по данным исследований, используют для получения информации источники из РФ благодаря платформам Telegram и YouTube, невозбранно предоставляющих контент.

А тысячи путешествуют без виз в сопредельную Беларусь.

Но самодостаточная дипломатия ЛР не воспринимает эту статистически значимую часть общества и не пытается объяснить — а почему же так? Хотя, по всей вероятности, у нее есть более весомые занятия — работа над подготовкой к денонсации очередных договоров с соседними странами.

Ну а академические круги ЛР — это и есть, собственно, очередная башня власти. Или, как именовали на самом Западе — GONGO, "организованные правительством негосударственные организации". Ярчайший пример — инициаторы Рижской конференции — LATO — Латвийская трансатлантическая организация…

#байба браже
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
4
8

Комментарии (3)

  • MiU
    Made in USSR
    22-го октября

    Сила в бражке...

    2
    1
  • А
    Андрей
    22-го октября

    "Мы не сидим в высокой башне и не смотрим свысока. " Да, что Вы говорите? А как понимать слова Камалы Харрис, что США должны диктовать свои правила миру? А причём здесь США, спросите Вы? Да при том, что главный спонсор НАТО - налогоплательщики США. А некоторые депутаты коалиции хранят деньги в акциях корпораций США (и Китая тоже), при этом имея почти 0 в акциях предприятий ЛР. Либо им кто-то платит таким образом через дивиденды. Либо эти "пэтриоты" своим домом считают США, а не Латвию. Тем более, что некоторые там родились или получали образование в (внимание!) по сути военных ВУЗах. В любом случае их можно смело считать иностранными агентами.

    9
    1
  • Д
    Дед
    22-го октября

    Жители Латвии им интересны только, как наполнители того бюджета, который они будут пилить и делить. Вся помощь тем людям, которые попали в беду в других государствах, происходила либо с помощью посольств других государств, либо за свой счет. При этом после оказания той помощи выставлялись такие счета, что люди до сих пор кредиты выплачивают. Зачем нам такой МИД.

    18
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео