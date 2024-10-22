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В случае нападения на Латвию... 30 процентов жителей сбегут! Мнение профессора философии 5

Политика
Дата публикации: 22.10.2024
BB.LV
В случае нападения на Латвию... 30 процентов жителей сбегут! Мнение профессора философии

Майя Куле полагает, что защищать страну будет готова менее трети активных жителей.

Известный латвийский философ, профессор Майя Куле в интервью программе Латвийского радио Brīvības bulvaris (Бульвар свободы) предположила, что в случае нападения на нашу страну, на ее защиту бросятся порядка 30 процентов активного населения, включая тех, кто в Земессардзе, и плюс латвийская армия.

Еще 30 процентов населения попытается уклониться от участия в сопротивлении и постарается сбежать из страны.

Еще 30 процентов станут коллаборационистами - или в первый, или в десятый день агрессии.

И остаются еще 10 процентов - это колеблющиеся жители.

Говоря о внутриполитической ситуации, профессор Куле с возмущением комментировала историю с провалом проекта Rail Baltica. Философ считает, что вообще-то всем этим 300 людям, которые все эти годы занимались реализацией Rail Baltica, следовало бы запретить всю оставшуюся жизнь участвовать в проектах, которые осуществляет государство.

Профессор Куле раскритиковала правительство за большое количество закрытых заседаний, за неспособность и нежелание пояснить народу свои решения, за отсутствие ответственности за те или иные шаги - например, за "исчезновение" 500 миллионов airBaltic.

#оборона
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
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Комментарии (5)

  • 23-го октября

    Да,уж эти проценты.Пальцем в небо,как обычно

    7
    2
  • Д
    Дед
    23-го октября

    Ладно, сбегут. Вопрос, сколько из тех , кому доверят оружие, не повернут его против тех, кто сейчас разворовывает страну.

    21
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    23-го октября

    Профессор либо некомпетентна либо пытается приободрить общество, обманывая его. Но это неверный путь. Согласно недавним опросам только 47% жителей Латвии связывает с ней своё будущее. Поэтому сомнительно что те 53%, которые хотят уехать в мирное время, захотят умереть за страну в которой не хотят жить в будущем. Поэтому сбегут эти 53%, как это не разочаровывает, но нужно смотреть правде в глаза.

    33
    4
  • MiU
    Made in USSR
    Жан-Марко Фердыщенко
    24-го октября

    Многим просто бежать некуда. Вот и цифра такая поэтому.

    3
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    Жан-Марко Фердыщенко
    24-го октября

    Так это типичный предстваитель с промытыми мозгами, когда не хотим смотреть на исследования, опросы, а исходим из ощущения фантазий и выдуманной реальности.

    0
    0
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