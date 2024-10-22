В случае нападения на Латвию... 30 процентов жителей сбегут! Мнение профессора философии

Майя Куле полагает, что защищать страну будет готова менее трети активных жителей.

Известный латвийский философ, профессор Майя Куле в интервью программе Латвийского радио Brīvības bulvaris (Бульвар свободы) предположила, что в случае нападения на нашу страну, на ее защиту бросятся порядка 30 процентов активного населения, включая тех, кто в Земессардзе, и плюс латвийская армия.

Еще 30 процентов населения попытается уклониться от участия в сопротивлении и постарается сбежать из страны.

Еще 30 процентов станут коллаборационистами - или в первый, или в десятый день агрессии.

И остаются еще 10 процентов - это колеблющиеся жители.

Говоря о внутриполитической ситуации, профессор Куле с возмущением комментировала историю с провалом проекта Rail Baltica. Философ считает, что вообще-то всем этим 300 людям, которые все эти годы занимались реализацией Rail Baltica, следовало бы запретить всю оставшуюся жизнь участвовать в проектах, которые осуществляет государство.

Профессор Куле раскритиковала правительство за большое количество закрытых заседаний, за неспособность и нежелание пояснить народу свои решения, за отсутствие ответственности за те или иные шаги - например, за "исчезновение" 500 миллионов airBaltic.