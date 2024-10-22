Вложив полмиллиарда евро, Латвию хотят сделать лидером ЕС в области искусственного интеллекта

Для реализации проекта Латвийского центра искусственного интеллекта государство могло бы создать ассоциацию с определенным делегированием функций государственных учреждений, а также привлечь 500 млн евро в течение пяти лет, сообщили представители Министерства экономики.

Идея заключается в том, чтобы привлечь компании и университеты мирового уровня и сделать Латвию самой конкурентоспособной страной в Европейском Союзе в области разработки приложений искусственного интеллекта.

Планируется, что в первые пять лет центр сможет привлечь 500 млн евро инвестиций в разные проекты. По оценкам МЭ, в сотрудничестве с глобальными компаниями за этот период времени можно реализовать пять международных проектов, ежегодно внедрять два-три решения на основе искусственного интеллекта в государственном управлении, а также повысить уровень инноваций в стране.

Использование искусственного интеллекта для реализации государственных функций также поможет сократить количество сотрудников в государственном управлении, считают в МЭ.