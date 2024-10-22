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Вложив полмиллиарда евро, Латвию хотят сделать лидером ЕС в области искусственного интеллекта 1

Политика
Дата публикации: 22.10.2024
LETA
Вложив полмиллиарда евро, Латвию хотят сделать лидером ЕС в области искусственного интеллекта

Для реализации проекта Латвийского центра искусственного интеллекта государство могло бы создать ассоциацию с определенным делегированием функций государственных учреждений, а также привлечь 500 млн евро в течение пяти лет, сообщили представители Министерства экономики.

Идея заключается в том, чтобы привлечь компании и университеты мирового уровня и сделать Латвию самой конкурентоспособной страной в Европейском Союзе в области разработки приложений искусственного интеллекта.

Планируется, что в первые пять лет центр сможет привлечь 500 млн евро инвестиций в разные проекты. По оценкам МЭ, в сотрудничестве с глобальными компаниями за этот период времени можно реализовать пять международных проектов, ежегодно внедрять два-три решения на основе искусственного интеллекта в государственном управлении, а также повысить уровень инноваций в стране.

Использование искусственного интеллекта для реализации государственных функций также поможет сократить количество сотрудников в государственном управлении, считают в МЭ.

#искусственный интеллект
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    22-го октября

    уже вложили 500 млн. в AirBaltic - тоже обещали лидера авиаперевозок. Не помогло. Похоже как в том анекдоте: "Профессор Плейшнер в 5-й раз выбрасывался из окна. Яд - не действовал!"
    В чем секрет: чтобы запускать проекты с ИИ, особенно в гос.секторе - надо просчитывать последствия, обучать нейросети и т.д. Для этого надо быть экспертом в области нейросетей и в области гос.управления на базе естественного интеллекта. Или воспользоваться опытом других проектов, стран, где это УЖЕ сработало и дало результат. Просто назвать себя "Силиконовой долиной" - не достаточно для привлечения инвестиций. А отобрать у налогоплательщиков - рисковано; может случиться что их естественный интеллект затребует гарантированных результатов раньше, чем ИИ проекта родит хоть одну полезную функцию. " сократить количество сотрудников в государственном управлении, считают в МЭ." - это прекрасно. Аналогичная тема светила в в ещё не позднем СССР. Но там эту тему прикрыли т.к. гос.управление не для того придумано, чтобы его сокращать (по крайней мере далеко не все гос.управленцы прониклись таким общим благом).
    Граждане фантазеры - давайте для начала простые вещи начнем делать - хоть прекратить создавать внутренние конфликты и воровать!

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