Baltijas balss logotype

«Придется подумать, как найти дополнительные средства на здравоохранение» - Силиня 2

Политика
Дата публикации: 23.10.2024
LETA
«Придется подумать, как найти дополнительные средства на здравоохранение» - Силиня
ФОТО: LETA

Придется подумать, как найти дополнительные средства на здравоохранение, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем в Рижском замке.

Она рассказала, что во вторник Министерство здравоохранения обратилось к правительству с просьбой перераспределить бюджетные средства на неотложную медицину, больничные услуги и неоплачиваемые квоты. Правительство перераспределило более семи миллионов евро, поэтому премьер-министр надеется, что решение кабинета министров частично решит проблему. В то же время она добавила, что больницам необходимо планировать свои услуги.

Силиня подчеркнула, что есть услуги, в которых пациенты остро нуждаются, поэтому необходимо внести ясность, а не создавать беспокойство среди населения и пациентов. По словам премьер-министра, медицинские учреждения должны четко определить, когда человек сможет получить ту или иную услугу, она должна быть запланирована, что, например, можно сделать, когда речь идет о плановых операциях.

Премьер-министр пояснила, что всегда нужно думать о том, чтобы перенос сроков оказания таких услуг не сказался на здоровье населения. Она также упомянула, что в бюджете следующего года предусмотрено дополнительное финансирование для онкологических больных, а также удвоенное финансирование на индивидуальные лекарства для пациентов с редкими заболеваниями.

"В здравоохранении всегда будет больше потребностей, чем возможностей, но этот вопрос стоит на моей повестке дня и на повестке дня правительства, потому что я хорошо понимаю, что здравоохранение очень важно для людей, ведь если человек не здоров и у него есть проблемы со здоровьем, ему трудно думать о других вещах", - сказала Силиня.

Президент сообщила, что встреча с министром здравоохранения ожидается в пятницу, 25 октября, но эти вопросы обсуждались и во время встречи с премьер-министром. Ринкевич отметил, что не будет спешить "ставить диагноз системе здравоохранения", так как понятно, что бюджет здравоохранения всегда был довольно болезненным вопросом.

По его мнению, вопрос в том, достаточно ли гибкой является система, чтобы перенаправить неизрасходованные квоты на другие услуги. Президент сказал, что постарается вместе с министром здравоохранения понять, в чем заключаются проблемы, но есть вопросы, которые нужно решать двумя способами - улучшая систему и выделяя финансирование там, где это возможно.

"Давайте будем реалистами. Это довольно сложная задача в данной бюджетной ситуации. Нельзя решить все вопросы сразу, но нехорошо, если людям вдруг скажут, что они не могут получить услугу, потому что нет денег на лечение", - сказал Ринкевич.

#здравоохранение #эвика силиня
0
4

Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го октября

    Не надо никаких средств искать. Продолжайте "помогать" Украине и уничтожать экономику Латвии и колличество латвийцев уменьшится до того количества денег что останутся в казне. Вы же все время так делали! Разве что-то изменилось?

    0
    0
  • MiU
    Made in USSR
    24-го октября

    Ой.... Ну прямо таки Страшила из "Волшебника Изумрудного города", а не премьер-министр! Тот тоже всё время охал: мол были бы мозги, я мог бы думать...

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео