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«Украина может выиграть войну» - Силиня назвала условия 3

Политика
Дата публикации: 23.10.2024
BB.LV
«Украина может выиграть войну» - Силиня назвала условия

Украина может выиграть войну, если международные партнеры окажут ей решительную поддержку, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Как сообщает Государственная канцелярия, во время встречи стороны обсудили поддержку Латвией Украины в борьбе с российской агрессией, план победы Украины, который президент Украины Владимир Зеленский неделю назад представил европейским лидерам, а также путь к вступлению в Европейский союз и НАТО.

Силиня подчеркнула, что Латвия будет продолжать поддерживать Украину в военном, политическом, экономическом и гуманитарном плане до победы над российской агрессией. В то же время она отметила, что итогом войны должен стать справедливый мир.

"Победа Украины возможна, если международные партнеры окажут ей решительную поддержку. Поэтому Латвия продолжит поддерживать интересы Украины на международном уровне, в том числе в ЕС, НАТО и ООН. На европейском уровне мы продолжаем добиваться усиления санкций против стран-агрессоров", - сказала глава правительства, отметив, что преступления России против народа Украины не должны остаться безнаказанными.

Силиня неоднократно встречалась с председателем Верховной Рады. Последняя встреча состоялась в сентябре этого года в Киеве, во время визита премьер-министра в Украину.

Стефанчук находится в Латвии для участия в третьем парламентском саммите Крымской платформы, который состоится 24 октября в Риге.

#война рф и украины #эвика силиня
3
16

Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го октября

    Т.е. г-жа Силиня поддерживает план войны до последнего украинца. Браво! Мы это запомним.

    5
    1
  • Д
    Дед
    23-го октября

    Ну, если даже Латвия будет оказывать поддержку, то я спокоен, Украина войну выиграет, где то во Львове.

    38
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    24-го октября

    В Лемберге имели в виду? :-)

    8
    2

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