«Украина может выиграть войну» - Силиня назвала условия

Украина может выиграть войну, если международные партнеры окажут ей решительную поддержку, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Как сообщает Государственная канцелярия, во время встречи стороны обсудили поддержку Латвией Украины в борьбе с российской агрессией, план победы Украины, который президент Украины Владимир Зеленский неделю назад представил европейским лидерам, а также путь к вступлению в Европейский союз и НАТО.

Силиня подчеркнула, что Латвия будет продолжать поддерживать Украину в военном, политическом, экономическом и гуманитарном плане до победы над российской агрессией. В то же время она отметила, что итогом войны должен стать справедливый мир.

"Победа Украины возможна, если международные партнеры окажут ей решительную поддержку. Поэтому Латвия продолжит поддерживать интересы Украины на международном уровне, в том числе в ЕС, НАТО и ООН. На европейском уровне мы продолжаем добиваться усиления санкций против стран-агрессоров", - сказала глава правительства, отметив, что преступления России против народа Украины не должны остаться безнаказанными.

Силиня неоднократно встречалась с председателем Верховной Рады. Последняя встреча состоялась в сентябре этого года в Киеве, во время визита премьер-министра в Украину.

Стефанчук находится в Латвии для участия в третьем парламентском саммите Крымской платформы, который состоится 24 октября в Риге.