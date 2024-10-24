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Ашераденс поехал в Вашингтон, где заявил, что не надо бояться красных линий России 1

Политика
Дата публикации: 24.10.2024
LETA
Ашераденс поехал в Вашингтон, где заявил, что не надо бояться красных линий России

Демократическое общество должно быть более решительным и не бояться "красных линий" России, заявил на ежегодной встрече уполномоченных группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне министр финансов Арвил Ашераденс.

Ашераденс принял участие в дискуссии министров стран-доноров и других международных партнеров по сотрудничеству. В совещании приняли участие президент группы Всемирного банка Аджай Банга и глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщили представители Министерства финансов.

В ходе дискуссии Ашераденс отметил, что Россия использует и подчиняет пугливых, но уважает силу, решимость, неуступчивость.

"Мы не можем позволить себе быть уставшими от новостей о войне или равнодушными, незаинтересованными в поддержке Украины и украинцев. От исхода этой войны зависит и наша общая безопасность, поэтому в наших интересах непоколебимая поддержка Украины, а также дальнейшее ограничение военного потенциала России, чтобы она не могла расширять агрессию", - заявил Ашераденс, обращаясь к собравшимся.

Министр финансов подчеркнул, что Латвия твердо выступает за поддержку Украины до ее полной победы в войне против страны-агрессора. Несмотря на то, что Латвия - небольшая страна, она направила Украине более 1% своего внутреннего валового продукта (ВВП).

Латвия продолжает оказывать важную финансовую поддержку, используя финансовые инструменты Всемирного банка, чтобы помочь правительству Украины покрыть критические потребности бюджета и осуществить важные структурные реформы, подчеркнул министр.

Военная помощь Латвии Украине в 2024 году достигла 0,25% ВВП, сообщил Минфин. В соответствии с подписанным между президентами Латвии и Украины соглашением о безопасности Латвия обязуется оказывать Украине военную поддержку в том же размере и в 2025 году, и в дальнейшем.

Всемирный банк обеспечил 40% всей международной поддержки экономики Украины, что превышает 50 млрд долларов США. С помощью инструментов международных финансовых институтов Латвия с 2022 года предоставила Украине финансовую поддержку в размере 36 млн евро, при этом большая часть этих средств была направлена при посредничестве Всемирного банка.

#сша #помощь украине #арвилс ашераденс
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го октября

    На все пойдет лишь бы все финансовые концы обрубить. Даже втянет Латвию в войну с Россией.

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