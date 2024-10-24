Спикер Сейма награждена государственной наградой Украины

В четверг во время парламентского саммита Крымской платформы спикер Сейма Латвии Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) была награждена государственной наградой Украины - орденом княгини Ольги I степени, сообщили агентству ЛЕТА в бюро Миерини.

Награда вручена за личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украинского государства. Указ о награждении подписал президент Украины Владимир Зеленский, а орден вручил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Получая награду, спикер Сейма поблагодарила за высокую честь и признание неустанной поддержки Украины со стороны латвийского народа. "Для меня большая честь получить эту награду. Самые важные слова поддержки всегда в наших сердцах - мы сопереживаем каждому переживанию украинцев. Весь латвийский народ был и будет вместе с Украиной", - сказала спикер Сейма.