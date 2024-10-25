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Искусственный интеллект поможет Латвии? Только на это надо полмиллиарда евро 3

Политика
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
Искусственный интеллект поможет Латвии? Только на это надо полмиллиарда евро
ФОТО: LETA

Ныне создаваемый Центр искусственного интеллекта мог бы стать учреждением с минимальным "бюрократическим подходом", отметил в пятницу в завершение Государственного форума конкурентоспособности президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Политик рассказал, что идея создания центра возникла во время дискуссий о безопасности. Ринкевич отметил, что искусственный интеллект - опасный инструмент, с помощью которого можно вмешиваться в избирательные процессы.

"Когда мы начали дискутировать с ответственными учреждениями, в том числе с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, констатировали, что у нас нет ни регулирования, ни экспертов, ни ясности, как с этим делом работать", - сказал президент.

Он поблагодарил Рижский технический университет, Латвийский университет и Рижский университет им. Страдыньша, представители которых сели за стол переговоров и стали думать, что сделать для пользы дела, дойдя до вопроса о роли государства.

"Не хотелось бы, чтобы центр искусственного интеллекта стал еще одним государственным учреждением, которое только и сделает, как производит бумаги и отправляет запросы всему миру, спрашивая, что делать с искусственным интеллектом", - подчеркнул Ринкевич.

По словам президента, это может быть центр, в котором будут сосредоточены лучшие силы, сотрудничающие с партнерами в США и Европе, индустрией, различными предприятиями. Он упомянул, что с точки зрения обороны искусственный интеллект сейчас стремительно развивается. Кроме того, его внедрение способствует исследованиям, академической работе и обучению студентов.

"Сама индустрия готова работать над регулированием, понимая всю опасность. [...] Хорошая новость в том, что по крайней мере два министра сейчас почувствовали определенную взаимную конкуренцию и ищут лучшее решение. Еще летом нам не удавалось почти никого расшевелить", - отметил Ринкевич.

Как сообщалось, для реализации проекта Латвийского центра искусственного интеллекта (ЛЦИИ) государство планирует учредить общество с определенным делегированием функций госучреждений и привлечь 500 млн евро в течение пяти лет.

Как ранее сообщили представители Министерства экономики, план по созданию ЛЦИИ предполагает привлечение предприятий и университетов мирового уровня для формирования Латвии как самой конкурентоспособной страны в Евросоюзе для развития сферы применения искусственного интеллекта.

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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го октября

    Для запросов и существования латвии хватит и этого- https://chatgpt.com/ Хватит плодить дармоедов.

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  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го октября

    Такое ощущение, что искусственный интеллект правит в Латвии уже 35 лет. Всё - вопреки здравому разуму.

    10
    1
  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го октября

    Такое ощущение, что искусственный интеллект правит в Латвии уже 35 лет. Всё - вопреки здравому разуму.

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