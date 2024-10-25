Кому в Латвии жить хорошо: сколько денег осело в карманах руководителей госпредприятий

Как известно, правящие в стране политики провозгласили режим экономии и даже установили, что в госуправлении зарплаты в следующем году не могут быть повышены более чем на 2,6%. Вслед за этим появилась информация и о готовности высших должностных лиц даже заморозить повышение зарплат себе любимым. Впрочем, документального подтверждения этому пока нет.

Будут «страдать» за компанию?

Так или иначе, но политики решили «не страдать в одиночку» и обратили свой взор на топ-управленцев – на членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий. «А не пора ли им чуть-чуть «прижать хвост»?» – подумали правящие политики.

Ну а пока они думали, президент уже вышел в Сейм с конкретной законодательной инициативой – о замораживании сроком на 2 года зарплат членов правлений и советов государственных и муниципальных обществ капитала. Законопроект сейчас уже рассматривается во втором чтении и, видимо, в ноябре будет принят окончательно.

Однако когда этот документ поступил в Сейм, депутаты с удивлением узнали, что… он затрагивает лишь те предприятия, которые полностью принадлежат государству или самоуправлениям.

То есть повлиять на зарплаты руководителей компаний, в которых государство имеет контрольный пакет (решающее влияние) или в которых государство просто имеет часть акций, но не обладает контрольным пакетом, президентский законопроект никак не может.

Сразу же заметим, что бюро премьера недавно пообещало разработать юридически корректные поправки в закон с тем, чтобы все-таки государство могло заморозить зарплаты в компаниях, где у него (государства) все-таки есть контрольный пакет – например, airBaltic, Tet, LMT...

Депутаты очень удивились

Подождем, что же придумают юристы главы правительства, а пока депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству смогли ознакомиться с подготовленными Госканцелярией таблицами зарплат членов правлений всех обществ капитала, в которых у государства есть свои доли.

«Взглянув на эти таблицы, мы испытали шок!» – признались депутаты Сейма. Мало того, что многие топ-управленцы получают фантастические (по латвийским и не только меркам!) оклады, так они еще умудряются подрабатывать в двух-трех местах.

«Приезжают один раз в месяц на заседание совета и за это получают 3-4 тысячи!» – сокрушался с трибуны Сейма депутат, напоминая, что членам парламента за такую же зарплату нужно работать каждый день. Например, законы принимать.

«Сладкая жизнь» в трех категориях

Если взять общества капитала со 100-процентным контролем государства (то есть госпредприятия), то они делятся на три категории – малые, средние и большие. И исходя из этого деления определяется количество членов советов и правлений и размер их должностных окладов.

В малых госпредприятиях членов правления только двое, а членов совета не может быть более 3. При этом зарплата председателя правления не может превышать 7685 евро до уплаты налогов, а председателя совета – 2305,4 до уплаты налогов.

На среднем госпредприятии членов правления не может быть более 3, а членов совета – не более 5. Зарплата председателя правления не может превышать 12 296 евро, а председателя совета – 3688, 8 евро.

На больших госпредприятиях правление может состоять максимум из 5 человек, а совет – из 10. Зарплата председателя правления не должна превышать 15 370, а председателя совета – 4611 евро.

Госканцелярия собрала и обобщила информацию в общей сложности о 69 обществах капитала, включая и те общества капитала, где государству принадлежит менее 100% акций. В целом, глядя на оклады этих должностных лиц, хочется воскликнуть: «Чтоб мы все так жили!»

Многостаночники

Обращает на себя внимание тот факт, что, к примеру, почти все члены правлений и советов крупных госпредприятий еще умудряются или занимать высокие штатные должности в упомянутом госпредприятии, или еще подрабатывать в других советах и правлениях, а кто-то еще успевает заниматься преподавательской деятельностью.

К примеру, один член правления госконцерна «Латвэнерго» задекларировал общий годовой доход, полученный в этой компании, в размере 182 242 евро, что означает, что в месяц «на руки» этот управленец получал 15 186 евро! То есть более чем в два раза больше, чем президент и премьер.

Председатель правления «Ригас силтумс», где государству принадлежат лишь доли капитала и где государство не имеет решающего влияния, в месяц получает 9092 евро, при этом еще и являясь членом совета компании Tet, где у государства есть контрольный пакет. За эту работу управленец получает еще 3000 евро. Итого – 12 тысяч евро!

Работоспособность отдельных многостаночников поражает: так, председатель совета Восточной больницы еще и является членом совета в другой госкомпании и еще работает членом правления в двух частных компаниях!

Финансовые проблемы вовсе не мешают жить припеваючи руководству компаний с государственным участием: к примеру, президент, председатель совета airBaltic зарабатывает в месяц чуть более 68 тысяч евро, а два члена правления – 31 и 29 тысяч соответственно.

Руководители госкомпании «Латвияс дзелзцельш», которая вынуждена уже третий год просить у государства дотацию, получают от 10 до 12 тысяч евро в месяц…

Неужели сократят советы?

Примечательно, что на этой неделе депутатам комиссии по публичным ревизиям и закупкам презентовали план оптимизации советов в государственных больницах. Так, предлагается вместо трех советов оставить только один, который и будет надзирать за работой, к примеру, трех университетских клиник – больницы им. Страдыня, Детской больницы и Восточной больницы.

Кроме того, в Сейме продолжается работа над поправками, которые ограничат возможность совмещения должностей, чтобы нельзя было «трудиться» одновременно в правлениях и советах госпредприятий, да еще и работать чиновником в министерствах. Совмещать нельзя будет более одной должности, и то лишь после оценки ситуации и соответствующего разрешения правительства.

То есть сейчас предпринимаются попытки уменьшить «кормушку». Впрочем, о реальном сокращении астрономических доходов госуправленцев говорить не приходится. Максимум – о замораживании на один-два года роста и без того сумасшедших зарплат. И то еще не факт…