«Они хотят нашу землю, а латыши им только мешают» - Алвис Херманис негодует

Если какой-нибудь прогрессивный латвийский «правозащитник» когда-нибудь будет ссылаться на моральный авторитет ООН (Организации Объединенных Наций), то мы всегда впомнаем это фото», - говорит театральный режиссер Алвис Херманис в социальной сети Facebook о поездке генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в России.

«Снято сегодня, в Казани, пару часов назад. О том, что ООН является враждебной Латвийскому государству и латвийскому народу организацией, мы узнали еще несколько лет назад, когда они начали открыто поддерживать нарушителей границ и террористов здесь и по всему миру.

В своих документах они давно не скрывают свою доктрину – уничтожить европейские национальные государства как устаревшую парадигму. Но визит генсека ООН к Путину и это фото – финал. Они хотят нашу землю, а латыши им только мешают», - подытожил он.

Напомним, Саммит БРИКС проходил в Казани 22 октября, на встречу прибыли более 30 делегаций из разных стран. Лично на саммите присутствовали высшие представители КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.