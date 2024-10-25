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«Они хотят нашу землю, а латыши им только мешают» - Алвис Херманис негодует 6

Политика
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
«Они хотят нашу землю, а латыши им только мешают» - Алвис Херманис негодует

Если какой-нибудь прогрессивный латвийский «правозащитник» когда-нибудь будет ссылаться на моральный авторитет ООН (Организации Объединенных Наций), то мы всегда впомнаем это фото», - говорит театральный режиссер Алвис Херманис в социальной сети Facebook о поездке генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в России.

«Снято сегодня, в Казани, пару часов назад. О том, что ООН является враждебной Латвийскому государству и латвийскому народу организацией, мы узнали еще несколько лет назад, когда они начали открыто поддерживать нарушителей границ и террористов здесь и по всему миру.

В своих документах они давно не скрывают свою доктрину – уничтожить европейские национальные государства как устаревшую парадигму. Но визит генсека ООН к Путину и это фото – финал. Они хотят нашу землю, а латыши им только мешают», - подытожил он.

Напомним, Саммит БРИКС проходил в Казани 22 октября, на встречу прибыли более 30 делегаций из разных стран. Лично на саммите присутствовали высшие представители КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.

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5

Комментарии (6)

  • М
    Михаил
    26-го октября

    de facto латышей давно уже нет, есть люди, которые называет себя ими; или по незнанию, или в своих меркантильных интересах. Говорят по латышски не означает что являются латышами.

    4
    0
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    25-го октября

    А он прав, латыши им не нужны, им нужна земля для полигонов НАТО.

    24
    1
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    25-го октября

    А он прав, латыши им не нужны, им нужна земля для полигонов НАТО.

    12
    2
  • ФФ
    Федул Федулов
    25-го октября

    Никому уничтожать латышей не надо, они сами прекрасно справляются...

    36
    2
  • Д
    Дед
    25-го октября

    О ужас! И , что все хотят? А Вы уверены, что они все знают про Латвию и латышей? А может Вы переживаете, что как раз Вы никому не нужны, со своей злобностью и дикарским национализмом? Что все про вас забыли и больше не дают денюжков за то, что Вы гадите под дверь своему соседу?

    36
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    25-го октября

    Мир таков, каков он есть, но когда человек ослеплен страхом, он видит в каждом кусте притаившегося врага, хотя там лишь тень.

    21
    0
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