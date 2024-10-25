Итак, как уже сообщалось, одна из правящих сил - Союз зеленых и крестьян, - уже на ближайшем коалиционном совете намерена инициировать пересмотр функций всех 14 министерств. Задача минимум - в каждом из министерств оптимизировать (читай - сократить) хотя бы одну функцию. При этом, по слухам, конкретного плана, какие именно функции нужно сократить, у "зеленых крестьян" пока нет. Есть только политическая воля, что, впрочем, уже неплохо. Вопрос лишь в том, решатся ли партнеры открыть "ящик Пандоры" и начать по-существу войну с чиновниками. Особенно, если за оптимизацией функций последует и "оптимизация" людей, то бищь сокращение. Напомним, что еще в сентябре те же "зеленые крестьяне" выступили с идеей о сокращении госуправления на 5%. Но вскоре партнеры убедили "зеленых крестьян", что они... "не правы" и в итоге больше к этой теме правящие не возвращались.

Спору нет: оптимизировать функции можно и нужно, особенно учитывая, что почти при всех министерствах есть еще и какие-то госагентства. Возможно, несколько госагентств можно объединить в одно, а также исключить дублирование функций.

Так или иначе, но не факт, что правящие все-таки рискнут на глубокие реформы - скорее, речь идет о "легком" реформировании и, возможно, с целью сокращения расходов еще больше клерков будет переведено на удаленный режим работы. Но едва ли правящие пойдут на конкретное сокращение количества чиновников.