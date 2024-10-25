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Сократят функции или людей? 3

Политика
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
фото - Valsts kanceleja

фото - Valsts kanceleja

Решатся ли правящие открыть "ящик Пандоры"? Узнаем в ближайшие дни.

Итак, как уже сообщалось, одна из правящих сил - Союз зеленых и крестьян, - уже на ближайшем коалиционном совете намерена инициировать пересмотр функций всех 14 министерств. Задача минимум - в каждом из министерств оптимизировать (читай - сократить) хотя бы одну функцию. При этом, по слухам, конкретного плана, какие именно функции нужно сократить, у "зеленых крестьян" пока нет. Есть только политическая воля, что, впрочем, уже неплохо. Вопрос лишь в том, решатся ли партнеры открыть "ящик Пандоры" и начать по-существу войну с чиновниками. Особенно, если за оптимизацией функций последует и "оптимизация" людей, то бищь сокращение. Напомним, что еще в сентябре те же "зеленые крестьяне" выступили с идеей о сокращении госуправления на 5%. Но вскоре партнеры убедили "зеленых крестьян", что они... "не правы" и в итоге больше к этой теме правящие не возвращались.

Спору нет: оптимизировать функции можно и нужно, особенно учитывая, что почти при всех министерствах есть еще и какие-то госагентства. Возможно, несколько госагентств можно объединить в одно, а также исключить дублирование функций.

Так или иначе, но не факт, что правящие все-таки рискнут на глубокие реформы - скорее, речь идет о "легком" реформировании и, возможно, с целью сокращения расходов еще больше клерков будет переведено на удаленный режим работы. Но едва ли правящие пойдут на конкретное сокращение количества чиновников.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    26-го октября

    Можно вспомнить Резекне, где 12 лет не было муниципальной полиции, и город этого не заметил. Пришли к власти представители из министерства, и немедленно снова возобновили эту структуру, которая сосет из бюджета города 2 млн. в год.

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  • Д
    Дед
    26-го октября

    А давайте отправим всех в отпуск, и если через полгода ничего не случится выгоним на хрен.

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  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го октября

    Лучше людей, они не так затратны....

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