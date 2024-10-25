В Латвии надо реально сокращать бюрократию - глава Госконтроля

Сокращение бюрократии не должно оставаться лишь лозунгом, необходимы и реальные действия, заявила в пятницу на Государственном форуме конкурентоспособности член совета Государственного контроля Инга Вилка.

Она добавила, что, возможно, не нужно сразу сокращать бюрократию во всем госуправлении, а начинать делать это в любой ежедневной процедуре - не только во внешних процессах, но и в тех, что проходят между подразделениями государственного публичного управления.

Отвечая на вопрос, почему госуправление не способно уменьшить бюрократию, Вилка сказала, что так удобнее, легче, безопаснее.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс подтвердил, что сокращение бюрократии находится в его повестке дня. Он согласился с Вилкой, что начинать уменьшать бюрократию надо изнутри при обмене информацией, данными, задачами, и тогда можно идти на шаг дальше - к внешним нормативным актам.

"Общество не должно наблюдать, как мы между учреждениями будем "переписываться", "решать" [...] - надо делать сразу, чтобы общество не страдало [..], и тогда мы можем разобраться и с регулированием, и решить все остальные дела", - сказал Кронбергс.

Он также отметил, что бюрократию можно сокращать, не производя ее. "Мы очень часто заходим слишком далеко с применением нормативной базы: если это внешний донор - Евросоюз или кто-то другой, кто дает финансирование, - мы пытаемся переложить его правила на национальное законодательство, потом еще внутренние процедуры, в итоге этот процесс становится тяжел сам по себе", - отметил Кронбергс.

Он, однако, не согласился с тем, что следует "резать" госуправление, поскольку ранее, во время кризиса, это не дало результата. "Именно того человеческого ресурса, который выполняет самую мелкую, механическую работу, нам не хватает. Проблема в том, что мы недостаточно вознаградили людей", - сказал Кронбергс, добавив, что вознаграждение должно быть увеличено именно для этого сегмента, чтобы оно было конкурентоспособным на рынке по сравнению с бизнес-средой.

Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис в ходе дискуссии высоко оценил принятое в правительстве решение об ограничении роста зарплат до 2,6%. По его мнению, это станет мотивацией для чиновников министерства, гражданской службы для повышения эффективности ресурсов.

"Это [решение] принесет гораздо больше хороших результатов и в уменьшении бюрократии, и в эффективизации процессов, и в интеграции новых технологий, в более широком использовании искусственного интеллекта", - отметил Миезайнис, добавив, что выгоду в конечном итоге получит общество, предприниматели, и процессы будут быстрее, надежнее, эффективнее и дешевле.

Как сообщалось, в пятницу в Рижском замке прошел Государственный форум конкурентоспособности, организованный по инициативе Государственной комиссии по конкурентоспособности. На форуме местные и международные эксперты обсудили роль науки, инноваций, доступности и цифровизации данных, а также значение эффективности государственного управления в повышении конкурентоспособности страны.