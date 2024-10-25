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«Живем как в деревне!» - Стрейчс рассказал, почему считает, что мы стали малообразованной нацией 4

Политика
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
«Живем как в деревне!» - Стрейчс рассказал, почему считает, что мы стали малообразованной нацией

«Я написал письмо Смилтенсу: введите в Сейме пост языкового консультанта, который будет записывать ошибки каждого депутата. Латышский язык депутатов ужасен! Чем занимается Языковой центр? Они варятся в собственном соку!»

Они издают какие-то брошюры, тратят деньги на дискуссии, в которых сами и участвуют... Если сейчас депутатов отправляют на языковой тест, это позор! Как они вообще могли быть избраны? Живем как в «ģerevņе» (деревне – ред.)», - выражает свое негодование в эфире TV24 кинорежиссер Янис Стрейчс.

«В 1918 году, когда была основана Латвия, задачей государственных деятелей было думать, чтобы их страна стала процветающей страной. Кто-нибудь думает об этом сегодня? Нет, лозунг наших партий: мы должны победить на следующих выборах! В прошлом исполнительная власть была отделена от законодательной, и когда кто-то становился министром, этот политик покидал партию.

Теперь хороший тон требует, чтобы каждый министр был в партии. В результате Латвия стала партией герцогств, страны нет! Каждый живет сам по себе. Народ понимает и чувствует, что им руководят. Но ничего не говорит... Жить же можно...»

Кинорежиссер и сценарист Янис Стрейч, который в последние годы проводит больше времени в Литве, считает, что латыши стали малообразованной нацией.

#мнения
14
2

Комментарии (4)

  • М
    Михаил
    26-го октября

    почему "как в деревне"? Это и есть деревня - необразованная, отсталая, коррумпированая, тупо копирующая всё самое плохое, что есть у старой Европы. И старые европейцы об этом прекрасно знают. Запрещать русский язык, ссылаяясь якобы на "сохранение" местного диалекта, могут только сельские дурачки из провинции, которые в упор не понимают разницы между этносом и нацией, между этнической и национальной культурами. Сохранение от здравого смысла? Культура и этнография это разные вещи, вязаные варежки, вышитые пояса, и локальные обычаи это не культура.

    9
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го октября

    Франт в шляпе, в этом дело...

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го октября

    Янис Стрейч. А кто это?! Очередное латышское трепло?

    3
    3
  • A
    Anim
    25-го октября

    Kaut vai pastalās, bet brīvi!

    4
    3

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