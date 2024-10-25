«Живем как в деревне!» - Стрейчс рассказал, почему считает, что мы стали малообразованной нацией

«Я написал письмо Смилтенсу: введите в Сейме пост языкового консультанта, который будет записывать ошибки каждого депутата. Латышский язык депутатов ужасен! Чем занимается Языковой центр? Они варятся в собственном соку!»

Они издают какие-то брошюры, тратят деньги на дискуссии, в которых сами и участвуют... Если сейчас депутатов отправляют на языковой тест, это позор! Как они вообще могли быть избраны? Живем как в «ģerevņе» (деревне – ред.)», - выражает свое негодование в эфире TV24 кинорежиссер Янис Стрейчс.

«В 1918 году, когда была основана Латвия, задачей государственных деятелей было думать, чтобы их страна стала процветающей страной. Кто-нибудь думает об этом сегодня? Нет, лозунг наших партий: мы должны победить на следующих выборах! В прошлом исполнительная власть была отделена от законодательной, и когда кто-то становился министром, этот политик покидал партию.

Теперь хороший тон требует, чтобы каждый министр был в партии. В результате Латвия стала партией герцогств, страны нет! Каждый живет сам по себе. Народ понимает и чувствует, что им руководят. Но ничего не говорит... Жить же можно...»

Кинорежиссер и сценарист Янис Стрейч, который в последние годы проводит больше времени в Литве, считает, что латыши стали малообразованной нацией.