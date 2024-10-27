«Серебряная экономика»: пенсионеры Латвии приговорены к пожизненной работе?

"Сегодня мы заслушаем премьер–министра Эвику Силиню и министра финансов Арвилса Ашераденса", — торжественно представил партайгеноссе по "Новому Единству" председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Янис Рейрс.

График прохождения главного денежного законопроекта предусмотрен ударный: 30 октября принять в первом чтении, 4 ноября уже во втором, окончательном. Хотя не факт, что в него не насуют нескольких сот поправок и все действо не затянется…

"Это бюджет безопасности жителей и конкурентоспособности"

Нечасто удается послушать главу правительства, хотя и в аудиозаписи, но все–таки точно без телесуфлера. В своем выступлении госпожа Силиня обнаружила бойкое владение предметом, хотя и без особенной глубины постижения.

— Я думаю, что мы проделали действительно большую работу. Мы обратили внимание в этом бюджете на те нужды, которые упоминали наши предприниматели. И понимая, что конкурентоспособность имеет очень большое значение, была уже двухлетняя работа предыдущего правительства при прошлом созыве коалиции, над налоговыми изменениями. Мы очень признательно оцениваем то, как социальные партнеры, так и различные организации предпринимателей, работодателей, профсоюзы, работали над этими налоговыми изменениями. Поэтому в этот бюджет встроили результаты этой рабочей группы. И предусмотрели возможность конкурентоспособного налогового режима.

Как отметила глава правительства, "с продолжением агрессии России в Украине, к сожалению, увеличивается также давление на границу Латвии, особенно в Беларуси".

— Поэтому в этом бюджете отразилось обещанное в прежнем бюджете — зарплаты работникам отрасли внутренних дел, отрасли мест заключения. И также дополнительные средства для безопасности границы, так и нашей обороны.

…Нет, Силиня не оговорилась — полиция и тюрьмы в ЛР именно что отрасли экономики, ведь оборот финансов в этих структурах национальная статистика учитывает как статью валового внутреннего продукта. Точно так же и армия официально включается в оборот. Так что когда премьер обещает на оборону тратить 3,5% от ВВП, она ничуть не отрывает от народного хозяйства. Как говорится, все — в дом. Включая новые ракеты.

"Чтобы развивать ветряную индустрию рядом с границей"

— Ясно, что, находясь рядом с Россией, Беларусью — безопасность неба есть приоритет номер один, — заявила глава правительства. Разумеется, будет продолжено строительство полигона "Селия", профинансировано приобретение радаров, а также оказана помощь гражданским жителям Украины в Латвии. Эвика Силиня указала также, что "бюджет отвечает" — можно ли строить ветряные электростанции у рубежей на востоке.

— Что такое упрощение налогов — детально расскажет министр финансов, — упростила свою задачу Силиня. — Но те главные дела, которые мы хотим в этом бюджете сделать — это обеспечить безопасность жителям Латвии, побеспокоиться о тех нуждах, которые связаны также с нашими самоуправлениями, находящимися в приграничье. Этим самоуправлениям предусмотрено дополнительное финансирование 2,5 миллиона евро. Таких было много: Алуксненский, Аугшдаугавский, Балвский, Краславский, Лудзенский края.

Но все же глава Кабинета министров не удержалась, чтобы не расхвалить нововведения в фискальной сфере. Оказывается, изменения будут "опережать" тот экономический цикл, которым руководит Европейский центральный банк. Да, сейчас нашим экспортным предприятиям трудно конкурировать на рынке ЕС, поскольку там упал спрос. Но исполнительная власть освободила бизнес от необходимости платить соцналог. — Большие жалобы были о дифференцированном прожиточном минимуме, — констатировала Эвика Силиня. Теперь для предпринимателей все станет гораздо проще. "Чтобы рассчитать, сколько нужно платить работникам".

Кроме того, засветило солнце в конце туннеля для сениоров ЛР: "Мы обеспечиваем больший необлагаемый минимум пенсионерам. Фактически он удвоен, это будет 1000 евро. Также повышается минимальная зарплата, она будет 740 евро. Необлагаемый минимум будет 510 евро в 2025 году, и потом он немного повысится".

Каждому инвестору — по рабочей силе

"Любой инвестор сможет просчитать, во сколько ему обойдется рабочая сила" — по версии Эвики Силини, плод разработок Минфина и Ко привлечет в Латвию иностранные вложения. "Нашей целью было уменьшить общие затраты на рабочую силу. Мы также говорили о том, как могли бы поддержать работающих пенсионеров. Недостаток рабочей силы есть проблема номер один, потому существует такая "серебряная экономика", возрастная".

Смотрите, как же здорово у этих людей получается. Пенсионеры, значит, имеют какую–то мизерную пенсию, чтобы буквально с голоду не умереть, а за то, чтобы позволить себе что–то сверх абсолютного минимума, вынуждены еще вкалывать. Тем самым "серебряные", т. е. седые, сотрудники выступают, в терминах энергетики, как балансирующая мощность. Не требуется ни массово ввозить трудовых мигрантов, ни радикально повышать зарплаты.

Силиня также сообщила, что вместо 50% детского пособия для работающих родителей они теперь смогут получать 75%. Как заслугу Кабинета министров она выделила также сниженный НДС на "характерные для Латвии" овощи и фрукты, до 12%. Посмеялась — считать ли в числе таковых, например, кинзу? Да! Хотя, конечно, было непросто найти источник пополнения недостающего налога на добавленную стоимость.

— Тем самым это хороший сигнал нашим сельским хозяевам, — уверена премьер.

Алчность супермаркетов

— Мы также условились, что сейчас это (сниженный НДС на овощи. — Ред.) — постоянный механизм, но через пару лет мы ожидаем, что Министерство земледелия вместе с отраслью подготовит сообщение, как у них получилось. Ибо наше желание — дать больше возможностей нашим местным производителям. Конечно, сейчас выигрывают и сети супермаркетов.

Вот это в точку, госпожа Силиня. Эти выигрывают по любому, как заправские шулера. Кстати, премьер, уже не раз бывавшая в соседней Литве, не заинтересовалась, отчего, например, стоимость в тамошних магазинах идентичных с Латвией торговых марок порой в 1,5 раза ниже. "Мы хотим сделать упор на наших местных производителей", — еще раз повторила госпожа премьер.

Ну, тогда давайте выбирать — либо вся повышенная пенсия останется в магазинах и еще придется приплюсовать из накоплений, либо хоть чуточку ограничить алчность нашего ритейла. Хотя о сверхприбылях торговцев никто не заикается — это ж не банки.

Зато вот о чем заговорила премьер: в 2025 году будут искать возможности снизить расходы на "публичное" (этот термин употребляется, чтобы не говорить — государственное, точно так же, как и ТВ у нас — "общественное") управление. На целых 5%!

ЩЕДРОСТЬ

Минимальная зарплата с нового года возрастет на 5,7%. В то же время инфляция в республике в этом году, по сентябрьским данным Банка Латвии, оценивается в 1,5%. Но это еще до наступления отопительного сезона.