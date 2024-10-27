Чтоб ты жил на одну зарплату: кормушки госпредприятий Латвии могут прикрыть

Сейчас в Сейме рассматривается президентская инициатива о замораживании сроком на два года зарплат членов правлений и советов государственных и муниципальных обществ капитала. Это значит, что ни в 2025–м, ни в 2026–м оклады этих госуправленцев расти не будут.

Впрочем, эти клерки со своей сегодняшней зарплатой вполне будут себя хорошо чувствовать и в следующие годы. Судите сами.

Госпредприятия со стопроцентным контролем государства делятся на три категории — малые, средние и большие. И исходя из этого деления определяется количество членов советов и правлений, а также размер их должностных окладов. Так, в малых предприятиях зарплата председателя правления не может превышать 7685 евро до уплаты налогов, а председателя совета — 2305,4 евро до уплаты налогов.

На среднем предприятии членов правления не может быть более трех, а членов совета — не более пяти. Зарплата председателя совета не может превышать 12 296 евро, а председателя совета — 3688 евро.

В свою очередь, на больших госпредприятиях правление может состоять максимум из пяти человек, а совет — из десяти. Зарплата председателя правления не должна превышать 15370, а председателя совета — 4611 евро.

Как видите, зарплаты у руководителей госпредприятий такие, о которых большинство латвийцев могут только мечтать. К тому же почти все члены правлений и советов госпредриятий еще умудряются где–то подрабатывать — начиная от министерства и заканчивая другими советами и правлениями госпредприятий. Чтобы этот абсурд прекратить, правительство подготовило и направило в Сейм поправки в Закон об управлении долями капитала госпредприятий.

Что хотят поправить

Поправки предусматривают, что государственные должностные лица, наряду со своей работой в госуправлении, смогут впредь работать в советах или правлениях максимум одного публичного предприятия. Например, если заместитель госсекретаря министерства становится членом правления или совета какого–то госпредприятия, то еще в третьем месте в совете или правлении другого госпредприятия он работать не может.

Эти и другие поправки скоро будут рассмотрены комиссией Сейма по народному хозяйству во втором чтении. Ко второму чтению свои поправки подали и два депутата от оппозиционного нынче Национального объединения — Артурс Бутанс и Янис Витенбергс. Депутаты предлагают запретить членам советов и правлений предприятий работать еще в каком–то совете или правлении.

Если эта поправка будет поддержана, то заметно сузится кормушка у десятка топ–управленцев, умудряющихся подрабатывать в двух–трех советах или в совете одного госпредприятия и правлении другого госпредприятия, да еще и в частных фирмах и акционерных обществах.

Это вряд ли

Фактически данная поправка затрагивает и те предприятия, в которых государству не принадлежит 100% капитала, но которое все равно имеет долевое участие. Это и члены правлений и советов airBaltic и, к примеру, "Ригас силтумс"…

Впрочем, едва ли эта поправки будет поддержана. Правящие, конечно, готовы прижать хвост богатеньким госуправленцам, но не сильно. Совсем уж обижать их политики не намерены.

Между тем руководители упомянутых компаний с долевым участием государства зарабатывают в месяц в среднем 10–12 тысяч евро. Если же мы говорим о правлении airBaltic, то, как уже сообщалось, председатель правления получает в месяц 68 тысяч евро, а еще два других члена правления — 31 и 29 тысяч евро соответственно.