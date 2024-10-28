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Министр экономики представит предложения по сдерживанию роста цен на продукты питания 1

Политика
Дата публикации: 28.10.2024
LETA
Министр экономики представит предложения по сдерживанию роста цен на продукты питания

Министр экономики Виктор Валайнис сегодня ознакомит правление представляемого им Союза зеленых и крестьян (СЗК) с планом по ограничению роста цен на продукты питания, сообщили агентству ЛЕТА в объединении партий.

Валайнис предложит несколько решений по снижению цен на продукты питания в супермаркетах.

"Ценовая политика супермаркетов, их отношение к потребителям и производителям достигли предела, который очень близок к вседозволенности, и это необходимо пресечь. Почти каждую неделю мы сталкиваемся с новым повышением цен на продукты питания, которое не имеет объективного обоснования", - сказал министр, отметив, что аргументы, которые когда-то использовались для повышения цен, в частности, удорожание энергоресурсов, сегодня "не выдерживают никакой критики".

Комментируя план по ограничению роста цен, Валайнис сказал агентству ЛЕТА, что предложения касаются защиты интересов местных производителей и наценки на продукты первой необходимости. Изменения могут затронуть законы, регулирующие отношения между торговыми предприятиями, производителями и потребителями, но изменений в налогообложении не ожидается.

По словам министра, предложения разработаны после того, как весной по поручению правительства свои предложения предоставил Совет по конкуренции, которые вносят "лишь некоторые косметические изменения".

Валайнис считает, что необходимы "более фундаментальные изменения", но предложения Совета по конкуренции также будут рассматриваться.

"То, что мы собираемся предложить, выходит за рамки обычной практики и в Латвии ничего подобного ранее не обсуждалось", - сказал министр. При разработке предложений была учтена практика других стран ЕС, где различными способами ограничен рост цен, по крайней мере, на определенные группы продуктов питания.

CЗК обещает предоставить более подробную информацию о плане снижения цен и его реализации после рассмотрения на заседании правления.

#магазины #валайнис
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Комментарии (1)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    28-го октября

    Вперёд, к плановому народному хозяйству. Чем СССР был плох? :)

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