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Минюст ЛР срочно пытается принять поправки к Уголовному закону. О чем речь? 1

Политика
Дата публикации: 28.10.2024
LETA
Минюст ЛР срочно пытается принять поправки к Уголовному закону. О чем речь?

Министерство юстиции, не сумев в течение длительного времени добиться согласования на межведомственном уровне, в спешном порядке передало в парламентскую юридическую комиссию поправки к Уголовно-процессуальному закону, предусматривающие передачу уполномоченному Кабинетом министров управляющему управление долями капитала предприятий, арестованными в рамках уголовных процессов.

В ходе разработки законопроекта функции такого управляющего согласилось взять на себя подведомственное Минэкономики ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"".

Однако порядок управления арестованными долями и условия ответственности управляющего, в том числе в случаях, когда арестованные доли капитала теряют свою стоимость, пока не разработаны. Также неясно, сможет ли и каким образом "Possessor" менять должностных лиц компаний, переданных под его управление.

В то же время проект поправок предусматривает, что государство может продать арестованные доли капитала, если управляющий сочтет, что они могут потерять свою стоимость.

Работа над поправками началась в 2022 году, когда правительство на закрытом заседании рассмотрело доклад об управлении и оценке активов, арестованных по делу бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса. В то время полиция начала уголовный процесс по поводу действий адвоката Рудольфа Мерони по управлению имуществом Лембергса.

Затем в течение нескольких лет Минюсту не удавалось достичь межведомственного согласования законопроекта, чтобы его мог рассмотреть Кабинет министров и передать в Сейм в обычном порядке. Поэтому Минюст обратился в юридическую комиссию парламента с призывом внести поправки на рассмотрение от своего имени, при этом в срочном порядке.

Юридическая комиссия Сейма рассмотрит этот вопрос во вторник, 29 октября.

Как поясняет Минюст, поправки необходимы для устранения пробелов в законах, связанных с арестом долей капитала. В настоящее время нет возможности управлять арестованными долями капитала, что может привести к потере их стоимости, а это может затруднить в будущем возмещение процессуальных издержек и компенсацию ущерба, возврат преступно приобретенного имущества владельцу, конфискацию преступно нажитого имущества и конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания.

Поэтому Минюст предлагает ввести новую статью в Уголовно-процессуальный закон, которая предусматривает, что арестованные доли капитала передаются в управление с целью сохранения их стоимости.

#уголовный процесс
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    29-го октября

    Арестовывать можно только те доли, которые нажиты преступным путем, когда криминальное дело связано с бизнесом, у нас же арестовывают все подряд. Один другого по пьяни убил, и тут же арестовали бизнес. Правильно, кто то решил" сохранить" доли капитала. Особенно, когда закрыли и еще неизвестно, виноват ли он, а бизнес уже "сохранили". Есть наследники, до суда могут свободно управлять бизнесом.

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