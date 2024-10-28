Жизнь взаймы: проценты по госдолгу Латвии вырастут до 666 млн евро в год

Возврат госдолга будет очень болезненным. Латвии в ближайшие три года нужно будет перекредитоваться на сумму 5,4 миллиарда евро.

Нынче внимание депутатов Сейма и не только приковано собственно к самому проекту бюджета страны на следующий год. При этом акцент делается на налоговые изменения.

Однако стоит посмотреть и на пояснения к бюджету, где говорится о госдолге. Госдолг постепенно растет, и, как был вынужден признать на презентации в Сейме проекта бюджета министр финансов Арвилс Ашераденс, уже сегодня "обслуживание долга существенно влияет на государственные финансы".

В этом году это "обслуживание" обойдется налогоплательщикам в 362 миллиона евро, а еще через три года — уже придется тратить 666 миллионов.

Для сравнения: медики просили в бюджете–2025 дополнительно на нужды здравоохранения изыскать порядка 146 миллионов евро, а в итоге получили только около 22 миллионов. Представляете, сколько могло получить то же здравоохранение, если бы не нужно было ежегодно тратить сотни миллионов на оплату основной части кредитов и процентов по ним?

Но объем госдолга таков, что все равно необходимо перекредитоваться, то есть получить новые займы, чтобы закрыть старые — то есть те займы, по которым подошел срок выплат.

В пояснении к главному финансовому закону страны говорится, что в ближайшие три года нужно будет перекредитоваться на сумму 5,4 миллиарда евро.

Отметим, что минимум два раза в год Госкасса продает облигации госзайма, чтобы получить деньги для возмещения бюджетного дефицита, который и в следующем году будет значительным — 2,99%. Он может и возрасти, если не оправдаются оптимистические прогнозы экономического роста и налоговых сборов.

Добавим, что постепенно объем госдолга будет приближаться к 50% от ВВП. Это весьма много, но все еще в рамках дозволенного Брюсселем — максимально допустимая планка госдолга установлена на уровне 60% от ВВП.

В минфине, правда, надеются, что в последующие годы, с ростом экономики, объем госдолга будет постепенно снижаться и в итоге не превысит 40% от ВВП.