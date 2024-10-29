«Понять эту логику невозможно» - Лиепниекс сравнял с землей правительство Силини

Писатель Юргис Лиепниекс, комментируя новость о срочном и первоочередном осуществлении мер в сфере культуры, в том числе о выделении денег на проект 100-миллионного концертного зала, не поcкупился на резкие слова в адрес действующей власти.

Лиепниекс отреагировал на пост в микроблоге «Х».

«Можно понять, что сейчас у музеев нет 70 000 годовых из-за увеличения оборонного бюджета. Но как найти в конце года деньги на проект 100-миллионного концертного зала!? Пока 700 тысяч на проектирование, потом остальное. Это не сочетается», — говорится в сообщении.

Комментируя это, Лиепниекс раскритиковал правительство, логику которого, по его мнению, понять невозможно.

«Понять логику этого правительства, его ценности невозможно. В любом случае, его внимание направлено не на самых бедных и уязвимых (сокращается раздача продуктовых пакетов), онкологических больных (нет денег для женщин на операции по реконструкции груди) , образование (нет денег на исправление модели финансирования школы), о будущих пенсионерах (снижение 2 уровня) даже не говорим, а на бетон, как всегда, есть столько, сколько нужно, надо только написать», - указал он.

Saprast šīs valdības loģiku, vērtības nav iespējams.

Katrā ziņā tās uzmanības centrā nav nabadzīgākie un neaizsargātākie (samazina pārtikas paku izdali), onkoloģiskie pacienti (nav naudas sievietēm krūšu rekonstrukcijas operācijām), izglītība (nav naudas skolu finansēšanas modeļa… https://t.co/hYPj3SvSMQ — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) October 24, 2024

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«Умное правительство, умеет экономить на элементарных вещах ради благого дела! Важно оставить что-то после себя для будущих поколений, например, такой красивый объект, как Замок света, с осыпавшейся плиткой и размытым фасадом, кому на этом фоне нужны пакеты для бедных и груди?! Их никто не видит и нет откатов!», - написал один из них.