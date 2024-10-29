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«Понять эту логику невозможно» - Лиепниекс сравнял с землей правительство Силини 2

Политика
Дата публикации: 29.10.2024
BB.LV
«Понять эту логику невозможно» - Лиепниекс сравнял с землей правительство Силини

Писатель Юргис Лиепниекс, комментируя новость о срочном и первоочередном осуществлении мер в сфере культуры, в том числе о выделении денег на проект 100-миллионного концертного зала, не поcкупился на резкие слова в адрес действующей власти.

Лиепниекс отреагировал на пост в микроблоге «Х».

«Можно понять, что сейчас у музеев нет 70 000 годовых из-за увеличения оборонного бюджета. Но как найти в конце года деньги на проект 100-миллионного концертного зала!? Пока 700 тысяч на проектирование, потом остальное. Это не сочетается», — говорится в сообщении.

Комментируя это, Лиепниекс раскритиковал правительство, логику которого, по его мнению, понять невозможно.

«Понять логику этого правительства, его ценности невозможно. В любом случае, его внимание направлено не на самых бедных и уязвимых (сокращается раздача продуктовых пакетов), онкологических больных (нет денег для женщин на операции по реконструкции груди) , образование (нет денег на исправление модели финансирования школы), о будущих пенсионерах (снижение 2 уровня) даже не говорим, а на бетон, как всегда, есть столько, сколько нужно, надо только написать», - указал он.

Схожие мысли и у других пользователей.

«Умное правительство, умеет экономить на элементарных вещах ради благого дела! Важно оставить что-то после себя для будущих поколений, например, такой красивый объект, как Замок света, с осыпавшейся плиткой и размытым фасадом, кому на этом фоне нужны пакеты для бедных и груди?! Их никто не видит и нет откатов!», - написал один из них.

#мнения
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    29-го октября

    Странный он какой то. На зряплатах работникам музеев и руководителей пидрилалайки денег не напилишь, а вот 100 лямах строительстве, как минимум 30 лямов по карманам.

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    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го октября

    Вот же подлец На святое покушается-на песни и пляски. 🤣

    20
    0

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