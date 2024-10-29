Если бы выборы в Сейм проходили бы сегодня, то в новый парламент попали бы 8 партий.

После трехмесячного "отсутствия" на первую строчку рейтинга вернулась партия "Новое Единство" (15,9% голосов избирателей), оттеснив на второе место Национальное объединение (15,2% поддержки избирателей). Об этом свидетельствуют данные октябрьского опроса общественного мнения, проведенного социологами SKDS по заказу Латвийского ТВ. Тройку лидеров замыкает уже прочно обосновавшаяся на третьем месте партия "Латвия на первом месте" - за эту политическую силу готовы голосовать 11,5% респондентов.

Вплотную к "Латвия на первом месте" приблизилась партия "Прогрессивные", за которую могли бы проголосовать 11,1% опрошенных. Между тем, следует признать, что в октябре популярность "прогрессивных", равно как и Национального объединения снизилась. А вот "зеленые крестьяне" постепенно возвращают себе доверие избирателей и сейчас могли бы рассчитывать на голоса 9,1% избирателей. Столько же граждан ЛР готовы поддержать и Объединенный список.

Если бы выборы в Сейм проходили бы сейчас, то в новом парламенте были бы представлены партии "Согласие" (7,6%) и "Стабильности!" (7%). Первой за чертой расположилась партия Suverēnā vara - пока 4% поддержки избирателей.