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В Латвии создадут новую структуру для председательства в Совете ЕС 3

Политика
Дата публикации: 29.10.2024
BB.LV
В Латвии создадут новую структуру для председательства в Совете ЕС
ФОТО: Global Look Press

Для обеспечения успешного председательства Латвии в Совете Европейского союза (ЕС) будет создано новое учреждение - секретариат председательства Латвии в Совете ЕС на 15 рабочих мест, постановило во вторник правительство.

Секретариат будет работать до 30 июня 2029 года.

Учреждение будет подчиняться министру иностранных дел и обеспечивать координацию между госучреждениями во время подготовки к председательству Латвии в Совете ЕС и во время него.

Вначале в секретариате будет десять должностей, а с 1 июля 2025 года будет создано еще пять рабочих мест. Директор секретариата будет выбран в ходе конкурса.

Функции секретариата будут заключаться в координации подготовки программы и графика мероприятий председательства, решении финансовых, административных, логистических вопросов и вопросов безопасности, связанных с организацией председательства, в подготовке культурной программы и программы связей с общественностью и коммуникации.

Во вторник правительство постановило выделить из перераспределенного финансирования в размере 1,4 млн евро 443,4 тыс. евро для программы "Обеспечение деятельности секретариата председательства Латвии в Совете ЕС", а еще 1 млн евро - для программы "Обеспечение председательства Латвии в Совете ЕС (мероприятия министерства)".

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8

Комментарии (3)

  • А
    Андрюха
    29-го октября

    Детки растут,их нужно трудоустроить!Не маляром же идти работать!

    18
    1
  • Д
    Дед
    29-го октября

    Ну, вот 3 ляма распилят на 5 рабочих мест! Неужели, этот вечный, бессовестный распил не кончится никогда?

    23
    1
  • JB
    Janis Berzin
    29-го октября

    Итого 3 миллиона на начальном этапе, далее расходы возрастут. Для полатного населения польза в чём?

    31
    1

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