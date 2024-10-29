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«За десять лет в оборону Латвии будет инвестировано 500 миллиардов долларов» - Спрудс 3

Политика
Дата публикации: 29.10.2024
BB.LV
«За десять лет в оборону Латвии будет инвестировано 500 миллиардов долларов» - Спрудс

«За десять лет в национальную оборону будет инвестировано 500 миллиардов долларов», заявил в эфире TV24 министр обороны Андрис Спрудс, рассказывая о планах по укреплению безопасности и обороны Латвии.

Один из проектов, который уже на стадии реализации, — завод по производству модульных пороховых зарядов, который должен начать работу в 2026 году.

«В ближайшие десять лет в государственную оборону будет инвестировано 500 миллиардов долларов. Я лично встречался с министрами обороны Финляндии, Польши, Литвы и Эстонии. У нас были неформальные коммуникации, встречи с потенциальными кандидатами на пост комиссара, которые могут повлиять на процесс в дальнейшем.

Мы выразили наш интерес и историю. И это не только наша национальная потребность, но в конечном счете – это потребность внешней границы ЕС. Был вклад в ограничение потока нелегальной миграции, теперь мы должны перейти к усилению обороноспособности на восточной границе и в приграничье».

#андрис спрудс #оборона
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Комментарии (3)

  • MiU
    Made in USSR
    30-го октября

    50 миллиардов это в три раза больше того, что Латвия зарабатывает (согласно данным доходной части бюджета). О какой независимости можно тогда говорить? Девушку всегда танцует тот, кто за неё платит. Двуличнось наших нац-политиков просто зашкаливает!

    0
    0
  • A
    Anim
    29-го октября

    Не инвестировано, а потрачено. Доигрывайте уже скорее и по хуторам.

    3
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    29-го октября

    по 50 лярдов в год??? А деньги откуда? Опять кредиты...

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    0

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