«За десять лет в оборону Латвии будет инвестировано 500 миллиардов долларов» - Спрудс

«За десять лет в национальную оборону будет инвестировано 500 миллиардов долларов», заявил в эфире TV24 министр обороны Андрис Спрудс, рассказывая о планах по укреплению безопасности и обороны Латвии.

Один из проектов, который уже на стадии реализации, — завод по производству модульных пороховых зарядов, который должен начать работу в 2026 году.

«В ближайшие десять лет в государственную оборону будет инвестировано 500 миллиардов долларов. Я лично встречался с министрами обороны Финляндии, Польши, Литвы и Эстонии. У нас были неформальные коммуникации, встречи с потенциальными кандидатами на пост комиссара, которые могут повлиять на процесс в дальнейшем.

Мы выразили наш интерес и историю. И это не только наша национальная потребность, но в конечном счете – это потребность внешней границы ЕС. Был вклад в ограничение потока нелегальной миграции, теперь мы должны перейти к усилению обороноспособности на восточной границе и в приграничье».