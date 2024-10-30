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10 евро прибавят, а 20 евро - отнимут. Оппозиция недовольна бюджетом 2

Политика
Дата публикации: 30.10.2024
BB.LV
10 евро прибавят, а 20 евро - отнимут. Оппозиция недовольна бюджетом

Парламентарии обращают внимание на повышение акцизов, на большие долги и на огромный бюрократический аппарат.

Уже 6 часов в Сейме продолжаются горячие дискуссии по проекту главного финансового закона страны. Депутат от Объединенного списка Андрис Кулбергс во время сегодняшних дебатов в Сейме по проекту бюджета-2025 раскритиковал правящих за то, что они одной рукой "дают" деньги, а другой - "забирают". Да, как известно, введение единого необлагаемого минимума позволит увеличить доход населения, но при этом дополнительные деньги у этих же работающих латвийцев государство заберет за счет роста инфляции - после увеличения акцизов на горючее, на нефтепродукты, на фосильное топливо, используемое в отоплении. То есть повышение цен "съест" всю прибавку к зарплате. "10 евро прибавили и сразу же, за углом магазина, отнимите 20 евро", - такую вот "арифметику" привел А. Кулбергс. Он обратил внимание и на то, что в бюджете-2025 не предусмотрены средства в достаточном количестве на продолжение реализации проекта Rail Baltica. При этом в любом случае очевидно, что у Латвии нет необходимых средств для продолжения проекта века, особенно учитывая, что Брюссель максимум будет готов нам еще выделить 2,5 миллиарда евро. И все. А где взять остальные почти 5 миллиардов на проект?!

Райвис Дзинтарс из Национального объединения раскритиковал правящую коалицию за то, что в этом бюджете и в бюджетном пакете практически нет никаких мер дополнительной поддержки семей с детьми — это касается и семейных пособий, и налоговых льгот на работающих латвийцев с иждивенцами…

На отсутствие в бюджете мер поддержки рождаемости и улучшения демографической ситуации указал и лидер фракции «Стабильности!» Алексей Росликов. Он также напомнил, что правительство предлагает повысить акцизы на горючее, что приведет к росту цен на бензин и дизельное топливо, а это значит, что вырастет инфляция.

От лидера фракции «Латвия на первом месте» Айнара Шлесерса правящим досталось и за рост кредитных долгов, и за то, что доходы бюджета в Латвии на 2 миллиарда запланированы меньше, чем в Эстонии, хотя в соседней стране на полмиллиона жителей меньше. Кстати, в Эстонии дефицит бюджета в следующем году запланирован на уровне 500 тысяч, а у нас — на уровне 2 миллиардов! Шлесерс призвал радикально сократить госуправление — не на 5 процентов, как хочет коалиция, а на все 30 процентов!

Отметим, что теперь, после принятия проекта бюджета в первом чтении, у депутатов будет возможность подать свои предложения к главному финансовому закону страны. Принятие же бюджета в окончательном чтении запланировано на 4-е декабря.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    30-го октября

    Все предложения оппозиции отметаются без вариантов, это традиция латвийского парламента, и уверен, что будет соблюдена.

    4
    0
  • Д
    Дед
    30-го октября

    Все предложения оппозиции отметаются без вариантов, это традиция латвийского парламента, и уверен, что будет соблюдена.

    1
    0

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