Не шумим! Рига снова откажется от праздничных фейерверков из-за войны на Украине

В столице Латвии Риге в этом году на День независимости и новогодние праздники снова не будет фейерверков – как и в предыдущие годы после начала полномасштабной войны России против Украины.

В этом году на День независимости 18 ноября и празднованиях к Новому году в Риге не будет фейерверков. Такая договоренность действует с начала полномасштабной войны России против Украины, а в предыдущие годы причиной отмены фейерверков была пандемия коронавируса.

В мэрии также отмечают, что отказ от фейерверков уменьшает вред для окружающей среды и стресс для животных.

День независимости будут отмечать праздничным концертом в центре, а также там выступит с обращением президент Эдгарс Ринкевичс.

Некоторые латвийские города решили отступить от неписаной договоренности и организовывали фейерверки в прошлом году, а также планируют в этом году.