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«Победа однажды совершенно неожиданно начнется с развала России» - Мичеревскис 5

Политика
Дата публикации: 30.10.2024
BB.LV
«Победа однажды совершенно неожиданно начнется с развала России» - Мичеревскис

Время от времени на Западе, да и среди нас, поднимаются волны беспокойства, что Украина проигрывает войну и что там все плохо. Это не так. На этот вопрос легко ответить, задав себе вопросы: как будет выглядеть победа и как будет выглядеть поражение, цитирует слова депутата Рижской думы Мариса Мичеревскиса портал Pietiek.

Предположим, что русские оккупируют Харьков. Плохо? Да! Это потеря? Война продолжается, орки гибнут, экономика русских страдает. Вряд ли это потеря. Если бы украинцы разбили 10 тысяч орков под Донецком, те бы объявили - выходим из Запорожской области. Мир! Будет ли это победой? Ну вряд ли. Если бы русские ушли из Донецка и Крыма, было бы это победой? Возможно, сегодня так казалось бы, но через три года они снова будут там. Там же, в Молдове, кто знает, может, и у нас...

Тогда оркам удается заполучить несколько километров в местах, которые первый и последний раз в мировой истории попадают в новости - Кудрюмовка, Глушево, Плюшево. Будет ли от этого проиграна война? Вряд ли. Страна, экономика которой в два раза меньше латвийской и которая находится на другом конце света, вовлечена в войну, это проигранная война? Вряд ли.

Война будет продолжаться. И ее не выиграют орки, если получат по морде в какой-то глубинке и согласятся на перерыв. Чем дольше будет продолжаться эта война, тем меньше они смогут среагировать на какого-нибудь черного лебедя. Однажды Путин умрет, и придется делить власть. Может быть, денежная система не выдержит, может быть, Кадыров подумает пойти на Москву. И однажды эта дебильная страна рухнет. И это будет победа. Все остальное будет перемирием. Неважно в какой степени, даже если бы они отказались от Курска и Ростова, всё равно это было бы просто перемирие. Российская нация больна, и они будут нападать на своих соседей, пока эта страна не развалится.

К счастью, она больна смертельно. Конечно, грустно, что Запад не способен четко встать на сторону Украины. Печально, что в Венгрии, Словакии и Грузии у власти находятся российские марионетки. Печально, что ООН имеет меньшее отношение к благополучию мира, чем публичный дом. Печально, что к нам прилетели дроны, что Лукашенко привез Махмуди из Сирии, что Росликов в Сейме.

Когда в начале 2022 года началась война и русские пошли на Киев, никто не ожидал, что в конце 2024 года они будут просить помощи у «Кимирсена» и будут сражаться под Курском. Тогда на помощь присылали каски и ждали, можно ли заключить соглашение о возвращении всей или хотя бы части Украины. Когда Россия развалилась в 1917 году, в январе 1917 года этого не было видно, как ничто и не предвещало скорого распада СССР. Это происходит быстро и без предупреждения.

Мир изменился радикально, бездействие Запада и действия этих кретинов сломали его. Поэтому будет лучше, если она решится когда-нибудь в ходе этой войны, чем будет «большая победа» где-нибудь под Мелитополем и будет заключено перемирие на пару лет. Эта война прекрасно продемонстрировала, насколько слаб мир, насколько слаба Европа, НАТО и насколько слабы мы. И только Украина оказалась сильной, а Россия оказалась ещё слабее. И победа будет тогда, когда Россия падет. Когда сменится власть в Иране, когда их система рухнет в Китае, когда изменится Северная Корея, Венесуэла. Когда Орбан убежит от власти в Венгрии. Тогда будет победа. И все это однажды совершенно неожиданно начнется с развала России.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (5)

  • P13
    Podruzka 13
    31-го октября

    Влажные мечты редко когда исполняются. Пусть присоединяется к украинским войскам, а то хрюкать из окопа все смелые.

    18
    0
  • 31-го октября

    небходимо вводить карательную психиатрию. в Прибалтике слишком много психбольных. нужен план и бюджет по строительству нескольких псих больниц

    22
    0
  • А
    Андрюха
    30-го октября

    Марис,открою вам великую тайну!Мы все умрём!И все по разному!Ну вы то точно будете в Вальхалле!По преданию,в неё могут попасть,только те воины,которые не выпустили оружие в момент своей смерти,Быть Воином!Жить Вечно!

    16
    2
  • А
    Андрюха
    30-го октября

    Орки,это вымешленный персонаж западной европы,вы уважаемый о ком вообще говорите?Эти существа из сказок!Так вы сказочник?

    46
    2
  • Д
    Дед
    30-го октября

    А, может Путин уже совсем другой? А может таких Путиных будет еще десяток? Путина поддерживает большинство населения и поэтому, можно делать Путиных и никто не поймет, что это другой Путин. И тогда этот "черный лебедь" еще спляшет на ваших похоронах.

    25
    2
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