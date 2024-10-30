Премьер замахнулась на чиновников Rail Baltica. Что дальше?

Уже на следующей неделе Кабинет Министров может заслушать доклад министерства сообщений о сценариях реализации проекта века Rail Baltica. Соответствующее информационное сообщение данное министерство уже внесло в правительство. Но этот документ, насколько можно понять, уже неудовлетворил премьера. Эвика Силиня в интервью ЛТВ-1 заявила, что уже давно ждет от министерства сообщений предложений по новой модели управления проектом века, поскольку действующая по сей день модель управления, убеждена премьер, себя изжила. Заметим, что в информационном докладе минсообщений о смене модели управления нет ни слова! Это значит, что и дальше за проект будут отвечать две структуры с огромным числом работником и баснословными зарплатами - RB Rail и Eiropas dzelzceļa līnijas.

Очевидно, что в системе управления проектом назрели и даже перезрели изменения. Нужна одна управляющая компания - более мобильная, более эффективная и с меньшими административными расходами. От отчаяния премьер сегодня даже предложила создать в Сейме специальную комиссию, которая будет надзирать за реализацией проекта века. Если это случится, то будет нечто новым в истории латвийского парламентаризма - все-таки надзором и контролем за работой госпредприятий или других управленческих структур всегда занималась исполнительная власть. Депутаты могут вызывать министров и работников министерств "на ковер", но у них нет полномочий контролировать, давать указания, к примеру, управляющей проектом Rail Baltica компании. Все-таки пока еще в стране существует система разделения властей. Если, конечно, не будет принят специальный закон, в котором будет прописано, что надзор за проектом века осуществляет специальная комиссия Сейма.