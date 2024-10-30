Baltijas balss logotype

Премьер замахнулась на чиновников Rail Baltica. Что дальше? 1

Политика
Дата публикации: 30.10.2024
BB.LV
Премьер замахнулась на чиновников Rail Baltica. Что дальше?

Глава правительства потребовала изменить систему управления проектом века. Надзором за реализацией Rail Baltica могут заняться депутаты Сейма.

Уже на следующей неделе Кабинет Министров может заслушать доклад министерства сообщений о сценариях реализации проекта века Rail Baltica. Соответствующее информационное сообщение данное министерство уже внесло в правительство. Но этот документ, насколько можно понять, уже неудовлетворил премьера. Эвика Силиня в интервью ЛТВ-1 заявила, что уже давно ждет от министерства сообщений предложений по новой модели управления проектом века, поскольку действующая по сей день модель управления, убеждена премьер, себя изжила. Заметим, что в информационном докладе минсообщений о смене модели управления нет ни слова! Это значит, что и дальше за проект будут отвечать две структуры с огромным числом работником и баснословными зарплатами - RB Rail и Eiropas dzelzceļa līnijas.

Очевидно, что в системе управления проектом назрели и даже перезрели изменения. Нужна одна управляющая компания - более мобильная, более эффективная и с меньшими административными расходами. От отчаяния премьер сегодня даже предложила создать в Сейме специальную комиссию, которая будет надзирать за реализацией проекта века. Если это случится, то будет нечто новым в истории латвийского парламентаризма - все-таки надзором и контролем за работой госпредприятий или других управленческих структур всегда занималась исполнительная власть. Депутаты могут вызывать министров и работников министерств "на ковер", но у них нет полномочий контролировать, давать указания, к примеру, управляющей проектом Rail Baltica компании. Все-таки пока еще в стране существует система разделения властей. Если, конечно, не будет принят специальный закон, в котором будет прописано, что надзор за проектом века осуществляет специальная комиссия Сейма.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    30-го октября

    Правильно Силиня, там такие бабосы пилятся, а она мимо кассы. Я думаю процентик ей нарисуют и она успокоится. С другими проектами сейчас совсем швах, хоть где то присосаться.

    1
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео