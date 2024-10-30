«Русская нация больна и она будет нападать на соседей...»

Глава комитета столичной думы Марис Мичеревскис частенько отвлекается от городских проблем, от коммунальных вопросов в Риге и пишет статьи на международные темы. Вот и в сегодняшней публикации, размещенной на портале pietiek.com, столичный думец размышляет по поводу войны на Украине. Латвийский локальный политик полагает, что Украине и Западу не нужен мир, как перемирие, а нужна полная победа Украины и это произойдет тогда, когда «в один из дней эта дебильная страна (Россия — прим.авт.) развалится. И тогда будет победа».

Председатель столичного комитета по безопасности М. Мичеревскис пришел к выводу, что «русская нация больна и будет нападать на соседей, пока эта страна не развалится». По мнению рижского депутата, нынешняя война показала, насколько слаб мир, насколько слаба Европа, НАТО и мы. «И только Украина оказалась сильна, а Россия оказалась еще слабее», - заключил депутат рижского муниципалитета.