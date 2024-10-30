В Сейме в самый важный момент не досчитались депутатов!

Сегодня оппозиция преподнесла правящим маленький, но крайне неприятный сюрприз - видимо, заранее просчитав ситуацию, оппозиционные депутаты не стали голосовать при рассмотрении проекта бюджета-2025 в первом чтении. И тут оказалось, что у правящих в зале нет большинства - всего 49 депутатов! В коалиции же, напомним, состоят 52 депутата.

В этой ситуации спикеру Сейма Дайге Миерине ничего другого не оставалась, как объявить 30-ти минутный перерыв. Если за это время правящие "не найдут" затерявшихся хотя бы еще двух парламентариев от коалиции, то тогда спикер объявит перерыв в заседании... до завтрашнего дня и принятие бюджета в первом чтении будет считаться сорванным.

По неофициальной информации, в зале отсутствуют два депутата от премьерской партии - Анна Ранцане и Ингрида Цирцене.