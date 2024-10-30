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В Сейме в самый важный момент не досчитались депутатов! 1

Политика
Дата публикации: 30.10.2024
BB.LV
В Сейме в самый важный момент не досчитались депутатов!

Спикеру парламента пришлось срочно объявлять перерыв.

Сегодня оппозиция преподнесла правящим маленький, но крайне неприятный сюрприз - видимо, заранее просчитав ситуацию, оппозиционные депутаты не стали голосовать при рассмотрении проекта бюджета-2025 в первом чтении. И тут оказалось, что у правящих в зале нет большинства - всего 49 депутатов! В коалиции же, напомним, состоят 52 депутата.

В этой ситуации спикеру Сейма Дайге Миерине ничего другого не оставалась, как объявить 30-ти минутный перерыв. Если за это время правящие "не найдут" затерявшихся хотя бы еще двух парламентариев от коалиции, то тогда спикер объявит перерыв в заседании... до завтрашнего дня и принятие бюджета в первом чтении будет считаться сорванным.

По неофициальной информации, в зале отсутствуют два депутата от премьерской партии - Анна Ранцане и Ингрида Цирцене.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го октября

    Вычте этот день из их зарплаты (всех). Потому что они не выполнили свою работу.

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