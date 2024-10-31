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Депутата Сейма отправили на проверку знаний латышского языка 1

Политика
Дата публикации: 31.10.2024
LETA
Депутата Сейма отправили на проверку знаний латышского языка

Сейм сегодня принял решение отправить депутата оппозиционной партии "За стабильность" Виктора Пучку на языковую проверку.

Как заявил перед голосованием Пучка, "независимо от его результата, Латвия - мой дом, Латгале - моя земля".

За то, чтобы отправить на проверку оппозиционного депутата, который публично мало говорит на латышском языке, проголосовали 67 депутатов, против были 12, а двое воздержались. Против голосовали все нынешние и бывшие члены фракции "За стабильность" и депутат партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Марцис Енцитис, воздержались по одному депутату ЛПМ и Союза зеленых и крестьян (СЗК), а еще 11 депутатов не голосовали.

Языковую проверку в Государственном центре содержания образования депутат должен пройти в течение пяти месяцев после принятия решения. В течение этого периода он может проходить проверку два раза.

Если по итогам проверки будет установлено, что знания депутата не соответствует установленному нормативными актами уровню или же депутат не явился на проверку в установленный срок, комиссия по мандатам, этике и заявлениям в течение 15 дней подаст в Сейму проект решения об его исключении из состава парламента.

Ранее комиссия дала свое заключение о необходимости проверить уровень знаний не только Пучки, но еще одного депутата партии "За стабильность" - Ефимия Клементьева. После дискуссий и ознакомления с мнением экспертов Центра государственного языка комиссия проголосовала за то, что Пучку нужно направить на языковую проверку, а Клементьева - нет.

На сегодняшнем заседании состоялось также голосование по Клементьеву, но за то, чтобы направить его на проверку, проголосовали только 33 депутата "Нового Единства" и Национального объединения, против были депутаты "За стабильность", ЛПМ и "Прогрессивных", а представители СЗК и "Объединенного списка" в основном воздержались, поэтому предложение было отклонено.

Вопрос о необходимости проверки знаний этих депутатов рассматривался по инициативе "Нового Единства" и Национального объединения.

#сейм #латышский язык
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го октября

    Наверное единственное государство в мире, в котором мнение людей на выборах, может отменить какая то комиссия, причем за страшное преступление, недостаточное использование государственного языка. Латвия уникальное государство.

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