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Дешевле на 20 процентов: чиновники обещают снизить цены на продукты в супермаркетах Латвии 3

Политика
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
Дешевле на 20 процентов: чиновники обещают снизить цены на продукты в супермаркетах Латвии
ФОТО: Freepik

Уже в ближайшие дни министр экономики Виктор Валайнис обещает познакомить партнеров по коалиции со своим сенсационным планом по снижению цен на продукты в торговых центрах.

Справедливости ради заметим, что ничего подобного в новейшей истории Латвии еще не было — в странах со свободным рынкам государство в крайне редких случаях регулирует цены, и если это делает, то только в отношении определенных товаров, имеющих социальное значение.

Так или иначе, но глава Минэкономики уже анонсировал свой план и во вторник вечером представил его своим однопартийцам, то есть представителям Союза зеленых и крестьян. На следующей неделе он будет обнародован и для широкой общественности.

Но уже сейчас известно, что планируется ввести своего рода потолок наценок на продукты первой необходимости. Как заявил сам министр, его цель — добиться снижения стоимости базовых продуктов в торговых сетях на 20 процентов.

В. Валайнис признал, что вот уже который год цены в Латвии на многие продукты первой необходимости выше, чем в Литве и Эстонии. По мнению министра, торговые сети уже слишком сильно диктуют свою ценовую политику на рынке.

Впрочем, пока вопросов больше, чем ответов. Как законодательно можно будет обязать торговые сети "сдерживать" цены? Будет ли этот потолок наценок касаться всех магазинов розничной торговли продовольствием или исключительно торговые сети? Кто будет контролировать "точность" цен — и не приведет ли такая регуляция к дефициту определенных продуктов?

Из уст Виктора Валайниса прозвучала и идея создания некой интернет–платформы, с помощью которой можно будет следить за ценами на базовые продукты в торговых сетях, а также следить за ценами на так называемые акционные товары, ведь нередки случаи, когда скидки или мифические (то есть цена на тот или иной товар и без скидок была точно такой же), или скидки на самом деле меньше, чем заявлено, исходя из предыдущей "основной" цены.

Так или иначе, но в этом плане Валайниса видно сходство с планом Минздрава по снижению цен на медикаменты.

Напомним, что план Минздрава должен начать действовать с января следующего года, и он предусматривает введение максимально допустимой наценки на рецептурные и компенсационные медикаменты для оптовых складов и для аптек.

Что же касается плана снижения цен на продукты, то его министр экономики хочет запустить ближе к началу лета. Если, конечно, удастся достичь политического консенсуса и договориться с социальными партнерами правительства. Министр обещает провести широкие дискуссии, в том числе и с самими представителями розничной торговли.

Это, кстати, не единственный амбиционный план "зеленых крестьян". На следующей же неделе представители этой партии хотят обсудить с партнерами и план эффективизации работы министерств — "зеленые крестьяне" предлагают в каждом министерстве упразднить по одной функции и таким образом сократить административные расходы.

Вполне возможно, что за сокращением функций последует и сокращение работников. Но это еще не точно…

#рост цен #правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го октября

    Проще конечно запретить,квотировать,зарегулировать. Это требует минимум напряжений. А могли бы отслеживать всю цепочку поставки товара в сетях, чтоб выявить звено, где идёт эта накрутка. 🤔 К тому же, можно дать налоговые преференции малому ритейлу (владельцам 1-3 торговых точек) чтоб децентрализироватся от засилия крупных сетевых продавцов.

    4
    1
  • A
    Anim
    31-го октября

    Ждем идею пятилетки в три года.

    1
    1
  • Д
    Дед
    31-го октября

    Сдержать цены они не смогут, а если у них это удастся, то и супермаркеты уйдут из Латвии.

    4
    3

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